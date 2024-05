Golob in Gabrova na križarjenje z Avdićem in drugimi stand up komiki

"Poletje je zakon. Ampak najlepše je, ko ga čakaš. In ne veš, kaj bo prineslo. In sanjariš ..." , je Tina Gaber zapisala ob fotografiji, ki jo je objavila na Instagramu. Kot je razvidno iz objave, je bila fotografija posneta v Bašaniji v Savudriji.

Tam pa Golob in Gabrova nista ostala dolgo, pot sta namreč nadaljevala v Italijo. "Križarjenje z dobavitelji ... zdravega smeha!" je ob fotografiji zapisala Gabrova in s ključniki razkrila, da gresta na Kruzić.

Kruzić je organiziran Festivalić smeha med križarjenjem, ki bo potekalo od 30. aprila do 4. maja, in sicer iz Genove do Marseilla, Barcelone in nazaj. Potniki si bodo ogledali tri predstave - Ičkoti, Fejmiči in Ićkoti 2. Na krovu se jim bodo pridružili Žan Papič, Admir Baltić, Ranko Babić, Ivan Šarič, Gašper Bergant in Denis Avdić.