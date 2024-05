"Spoštovani državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci Slovenije ter rojaki v zamejstvu in po svetu, iskrene čestitke ob prvem maju, prazniku dela, ki zgodovinsko simbolizira boj delavcev za dostojanstvo, enakopravnost in pravične delovne pogoje. Teh nekaj prostih dni naj bo priložnost za razmislek o naši skupni prihodnosti," je predlagal premier. Časi, ko so podjetja potrebovala krepke in spretne roke, se po njegovih navedbah spreminjajo, delodajalci bodo v prihodnje iskali zlasti znanje. Digitalizacija, umetna inteligenca in drugi fenomeni našega časa obetajo, da bomo v prihodnosti delali precej drugače, kot smo do zdaj, je prepričan.

Golob: Prizadevamo si za ponovno obuditev dialoga med socialnimi partnerji

Vlada se po Golobovih besedah zaveda, kako pomembna je pri tem vloga države. Ustvarjati priložnosti z javnim izobraževalnim sistemom in spodbudami, da bo vsakdo našel svoje poslanstvo, poklic in delo, umerjene po njegovih talentih in zmožnostih. Ima pa država tudi nalogo, da poskrbi, da bodo družbena bremena pravično porazdeljena in ustrezno nagrajena, je dodal Golob.

"Za to si prizadevamo za ponovno obuditev socialnega dialoga med socialnimi partnerji. Polni zaposlenosti navkljub so med nami namreč še vedno zapostavljeni in premalo plačani poklici. Za njimi se skrivajo obrazi, ki požrtvovalno opravljajo svoje delo, a pogosto niso slišani. Preglasijo jih močnejše interesne skupine. Prizadevali si bomo, da bodo ti obrazi slišani in ustrezno nagrajeni," je obljubil.

"Želim si, da bi skupaj gradili skupno pot"

Sinoči so po državi zagoreli številni kresovi. Tradicija v nebo švigajočih plamenov po Golobovih besedah skriva tudi pomembno sporočilo, da smo ljudje pripravljeni trdo poprijeti za delo, če le gre za cilj, ki je skupen vsem. "Želim si, da bi skupaj gradili skupno pot. Na tej poti Slovenija potrebuje vsakogar," je še zapisal premier.

Praznik dela poziva delavce po vsem svetu k medsebojni solidarnosti. Praznovati so ga začeli leta 1890 v spomin na dogodke v Chicagu v ZDA. Tamkajšnji delavci so 1. maja 1886 zahtevali osemurni delavnik, pri tem pa jih je ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih več protestnikov. V Sloveniji so 1. maj kot državni praznik uzakonili leta 1948.