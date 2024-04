Slovenija se je v 20 letih članstva v EU izkazala kot glas razuma in zagovornica miru, tudi v najtežjih mednarodnih razmerah, je pred sredino obletnico članstva izpostavila zunanja ministrica Tanja Fajon. Ocenila je, da bi se morala Slovenija v prihodnje še tesneje povezovati, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

"Slovenija je v dveh desetletjih članstva v EU zrasla in se razvijala, krepila svoje mednarodne vezi ter postala dejavna soustvarjalka evropske prihodnosti," je povedala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Ocenila je, da je pot Slovenije v okviru unije zgled uspešne integracije in sodelovanja, ki temelji na vrednotah spoštovanja in solidarnosti.

Po besedah ministrice je Slovenija v 20 letih v EU pokazala, da lahko majhne države igrajo ključno vlogo v veliki skupnosti. "Slovenija se je izkazala kot glas razuma in zagovornica miru, tudi v najtežjih mednarodnih razmerah," je poudarila.

Po njenem mnenju bi se morala Slovenija v prihodnje še tesneje povezovati na tistih področjih, na katerih deli ključne skupne interese. Navedla je področje razvoja znanosti in izobraževanja, bančne in monetarne unije ter varnost in obrambo.

Slovenija je 1. maja 2004 vstopila v EU skupaj s Češko, Slovaško, Madžarsko, Poljsko, Litvo, Latvijo, Estonijo, Ciprom in Malto. To je bila največja širitev v zgodovini unije.

Slovenija je z vstopom v EU in zvezo Nato, v katero je vstopila dober mesec prej, izpolnila strateška zunanjepolitična cilja, ki si ju je zadala po osamosvojitvi.

Osrednja slovesnost ob obletnici bo 9. maja, na dan Evrope, na Trgu Evrope v Novi Gorici. Tam je bilo slovesno že pred 20 leti, ko sta se srečala tedanji premier Anton Rop in takratni predsednik Evropske komisije Romano Prodi. Letos bosta slavnostna govornika premier Robert Golob in evropski komisar Janez Lenarčič.