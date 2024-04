Letos mineva 20 let od zgodovinskega trenutka, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo in tako postala polnopravna članica velike evropske družine. Skupaj z glasbenima legendama Vladom Kreslinom in Alexandrom Gadjievim ter drugo imenitno umetniško zasedbo bomo to pomembno obletnico obeležili 9. maja, na dan Evrope, v Novi Gorici.

Foto: Evropska komisija

Prav v tem obmejnem mestu, nekdaj simbolu razdeljene Evrope, sta pred 20 leti takratna predsednik Evropske komisije Romano Prodi in predsednik slovenske vlade Anton Rop odštevala zadnje sekunde pred vstopom Slovenije v unijo evropskih držav.

Članstvo Slovenije v EU ni bilo samo velika sprememba za prebivalce Slovenije, ampak tudi za Novo Gorico.

Foto: F.A. BOBO d.o.o.

Danes je novogoriški Trg Evrope, kjer poteka meja med Slovenijo in Italijo, kraj povezovanj in praznovanj, Nova Gorica pa mesto, kjer bomo 9. maja, na dan Evrope, proslavili tudi vrednote miru, solidarnosti in demokracije, na katerih temelji Evropska unija.

Pred 20 leti ob veliki širitvi EU niso padle samo meje med državami – z možnostjo svobodnega potovanja, študija in dela po vsej Evropi so začele padati tudi meje v glavah.

Gospodarski napredek, kulturno bogatenje in nova prijateljstva, ki smo jih vzpostavili v tem času, so prav gotovo odlični razlogi za praznovanje!

Foto: Christophe Licoppe Posebna čestitka za 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo prihaja tudi od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen: "S Slovenijo je Evropa močnejša. Tako kot ste z Evropo močnejši vi."

Ob 9. maju, dnevu Evrope, vas vabimo, da se nam ob 20.30 pridružite na travniku pred novogoriško občinsko palačo in pročeljem SNG Nova Gorica ter skupaj z nami podoživite ta zgodovinski trenutek.

Državna proslava, ki jo skupaj organizirata Vlada Republike Slovenije in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, bo polna glasbe, plesa in navdušujočih nastopov, ki jih bodo izvajali vrhunski umetniki iz Slovenije in tujine.

Po zaključku državne slovesnosti pa Mestna občina Nova Gorica vabi na koncert legendarnega Vlada Kreslina in Malih bogov.

Pripravite se na nepozabno doživetje, ko bomo skupaj praznovali dan Evrope in 20 let Slovenije v Evropski uniji – v srcu Nove Gorice, evropske prestolnice kulture 2025!