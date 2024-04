Tokratni Spotkast je namenjen predvsem evropskim temam in iskanju odgovorov na vprašanja, zakaj bi nas EU morala bolj zanimati kot nas sicer. Pred evropskimi volitvami pa je eden glavnih ciljev predvsem, kako povečati zanimanje volivcev za evropske teme in tudi za odhod na volišča. Slovenija je namreč med državami z najnižjo volilno udeležbo.

"EU je moje življenje"

Dr. Jerneja Jug Jerše je vodja predstavništva Evropske komisije od aprila 2021. Kot pravi, je sama predana Evropejka. "Evropska unija je zame tisti prostor, ki ga ne le živim, ampak je tudi moje profesionalno zanimanje."

"Prihajam iz Nove Gorice. In točno tam, na tisti meji sem pravzaprav odraščala in nekako nisem razumela, zakaj imajo tisti tam čez mejo toliko boljše materialno življenje. In to zanimanje se je začelo poglabljati. Nato sem tudi med študijem ekonomije začela najprej odkrivati vse te lepote, dokler me ni začarala tudi integracija Evropske unije. To je moje življenje."

Tokratni Spotkast je namenjen evropskim temam in prvim dvajsetim letom Slovenije znotraj Evropske unije. Foto: Jan Lukanović

"V EU lahko igramo v prvi ligi"

Delila je tudi spomine na vstop Slovenije v EU skupaj s še devetimi drugimi državami, ko je bila še na študiju v Belgiji

"Ko je prišlo do vstopa, se je tudi nam, Slovenkam in Slovencem, odprl en drugi svet. Lažje je bilo prehajati meje, lažje se je šlo delat v tujino. Sama sem skoraj dve desetletji preživela v tujini, tudi v Bruslju, in sem videla, da je to res Evropa. Priložnosti, da vidiš, da te pravzaprav ne omejujejo meje, ampak da lahko igraš v prvi ligi oziroma točno tam, kjer si želiš."

Poleg tega je Slovenija v svojih prvih dvajsetih letih znotraj Unije močno napredovala, je poudarila Jug Jeršetova. "Vsakdo, ki se sprehaja po Ljubljani ali kakšni majhni vasi, lahko vidi evropsko zastavo in napis, da je bil projekt sofinanciran s sredstvi EU."

Slovenija ima v EU dostop do trga s 450 milijoni ljudi

Izjemna pridobitev je tudi notranji trg – Slovenija je na ta način dobila prost dostop do trga 450 milijonov ljudi. In to ne samo s prostim pretokom blaga in storitev, ampak tudi s prostim pretokom ljudi in kapitala, je poudarila Jug Jeršetova in pri tem spomnila tako na evro kot tudi na program Erasmus, ki že tri desetletja omogoča in spodbuja izmenjavo šolarjev, študentov, profesorjev in drugih po Evropi.

"Da o roamingu niti ne govorimo," je dodala.

Ena od tem v kampanji pred evropskimi volitvami bo poleg zelenega prehoda, digitalizacije, solidarnosti in varnosti tudi širitev, napoveduje Jerneja Jug Jerše. Foto: Jan Lukanović

Treba je krepiti zavest o tem, kaj EU sploh je

"Slovenci se sicer strinjajo, da je Evropska unija nekaj dobrega, vendar hkrati priznavajo, da ne vedo dovolj o tem." Zavzela se je za to, da je treba krepiti zavest že otrok v šolah o tem, kaj EU sploh je. Pri tem je pohvalila uvedbo t. i. državljanske vzgoje (predmeta domovinska in državljanska kultura in etika) v osnovnih šolah, ki jim pomagajo tudi v Hiši Evropske unije.

Če bodo mladi pozorni na Evropsko unijo, bo tudi udeležba na volitvah v Evropski parlament višja, je prepričana.

Slovenija je namreč med državami z najnižjo volilno udeležbo na evropskih volitvah. Pred petimi leti je na volitve odšlo le 28,9 odstotka volilnih upravičencev. Slabši sta bili le še Češka z 28,7 odstotka in Slovaška z 22,7 odstotka.

Slovenija ima enakovreden glas

Jerneja Jug Jerše se nikakor ne strinja s tem, da "smo premajhni" in da naš glas nič ne šteje. Slovenija ima v EU enakovreden glas.

Na volitvah je treba povedati, "kaj nam je prav v Evropski uniji in kaj nam ni". Morda nam je zdaj "dobro tako, kot je". "Vendar kdo nam garantira, da bo prihodnji Evropski parlament tudi tak, ki bo sprejemal take odločitve, da bo nam še naprej dobro? Mogoče ne bo. In da se ne bomo potem tolkli po glavi," opozarja.

"Če bo 9. junija lepo vreme, pojdite na predčasne volitve"

Na evropskih volitvah imamo tudi možnost preferenčnih glasov, je še opozorila Jug Jeršetova. In jaz vedno rečem: "Gotovo boš našel nekoga, v katerega zaupaš, da bo resnično na dober način predstavljal tudi tvoje interese."

"Zato bi vse pozvala, da se 9. junija odpravijo na volitve. Če pa bo slučajno 9. junija napovedano zelo lepo vreme, pa naj gredo na predčasne nekaj dni prej."

V EU se bomo morali začeti pogovarjati o nadzorovanih migracijah, podrobneje v Spotkastu pojasnjuje vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug Jerše. Foto: Jan Lukanović

Kmetijska politika, ne migracije

V Spotkastu je komentirala tudi rezultate zadnje aprilske javnomnenjske raziskave Eurobarometer in razpravljala o tem, kaj nas čaka med predvolilno kampanjo in zakaj Slovence tako zanima kmetijstvo, manj pa jo glede na to raziskavo skrbi npr. zaradi migrantske politike. Pa čeprav bo ta najverjetneje dominirala v predvolilnih razpravah.

Govora je bilo tudi o širitvi in krepitvi globalne vloge EU v svetu, pa seveda tudi o ukrajinskem konfliktu in izraelskem bombardiranju Gaze.