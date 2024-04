V kočevskem obratu japonske korporacije robotov Yaskawa so danes položili temeljni kamen za izgradnjo dveh novih objektov – Evropskega robotskega distribucijskega centra ter nove sodobne stavbe za inženiring in proizvodnjo robotskih sistemov. Odprtje novih objektov načrtujejo v letu 2025.

Položitve temeljnega kamna se je udeležil tudi premier Robert Golob, ki je med drugim dejal: "Že pred dvema letoma, ko smo dobili mandat, smo vedeli, da moram, če želimo doseči večjo blaginjo prebivalcev, staviti na gospodarski razvoj. Verjamem, da je gospodarski razvoj samo tisti, kjer predvsem razvijamo znanje, saj le tako lahko ohranjamo globalno konkurenčnost in ustvarjamo novo vrednost."

Na dogodku so se med drugim zbrali minister za gospodarstvo Matjaž Han, japonska veleposlanica Akiko Yoshida, izvršni direktor Yaskawa Electric Corp in direktor oddelka za robotiko Yaskawa Europe Marcus Mead, predsednik in direktor Yaskawa Europe Robotics Hubert Kosler ter kočevski župan Vladimir Prebilič.

Kaj je na dogodku povedal Preblilič, si lahko ogledate v spodnjem videu:

Nova objekta bosta zrasla ob obstoječi tovarni robotov v Kočevju, ki "predstavlja eno ključnih proizvodnih lokacij Yaskawe v Evropi", so pojasnili v podjetju.

Nova naložba je ocenjena na 32 milijonov evrov, z njo pa namerava Yaskawa krepiti in širiti omrežje proizvodnje ter distribucijo robotov po Evropi, Bližnjem vzhodu in Afriki, so navedli.

Yaskawa, ki velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu, je tovarno v Kočevju začela graditi leta 2017, proizvodnja v njej pa je stekla dve leti pozneje.

V Sloveniji ima družba tri podjetja: v Kočevju tovarno robotov Yaskawa Europe Robotics, v Ribnici pa že več kot 30 let še dve družbi – Yaskawa Ristro, ki proizvaja rešitve za implementacijo robotov za različne tehnološke procese na ključ za vso Evropo ter Yaskawa Slovenija za potrebe inženiringa v regiji.