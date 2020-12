750 milijonov za najbolj kul robote na svetu #video

Boston Dynamics je eno najbolj znanih podjetij za izdelavo visokozmogljivih, vsestransko uporabnih in neverjetno gibljivih robotov. Zasloveli so z objavo videoposnetka, kjer je njihov štirinožni robot odpiral vrata. Robota je bilo praktično nemogoče prevrniti in se je samodejno prilagajal zahtevnim situacijam. Še korak naprej predstavlja robot po imenu Atlas, njegove veščine pa si lahko ogledate na zgornjem videoposnetku.

Robotika pomembna tudi za samovozeče avtomobile

Za 80 odstotkov podjetja so Korejci odšteli 921 milijonov dolarjev (759 milijonov evrov), od tega bo polovico plačal Hyundai Motor, preostali del pa bodo plačala druga sestrska podjetja, med njimi tudi Hyundai Mobis. 20 odstotkov podjetja pa bo ostalo v lasti podjetja SoftBank Group, ki ga je od Googla odkupil leta 2017. Tako Google kot tudi SoftBank nista nikoli razkrila, za kakšno vsoto sta podjetje kupila.

Boston Dynamics bodo še naprej razvijali napredne robote za komercialno uporabo. Hyundai bo pri podjetju iskal predvsem inovacije za hitrejši razvoj avtonomnih vozil. Podjetji bosta skupaj razvijali tudi robotske komponente za proizvodne procese in rešitve za pametno logistiko. Ker ima podjetje svoje prostore v Bostonu in Silicijevi dolini, bo imel Hyundai možnost pridobiti najboljše talente v industriji ter tako še izboljšal svoj položaj pri iskanju prihodnjih partnerjev.

Z vlaganji še niso končali

Hyundai se ni prvič podal v te vode, saj so v preteklih letih že vložili precejšnje vsote v zagonski podjetji 42dot in Realtime Robotics. Še več, zavezali so se, da bodo do leta 2025 v razvoj robotike vložili 1,4 milijarde dolarjev. S pridobljenimi znanji želijo v prihodnosti izdelovati tudi humanoidne robote, ki bodo delovali v bolnišnicah.

Boston Dynamics je leta 2013 kupil Google in ga leta 2017 prodal SoftBank Group. Zdaj je večinski lastnik postal Hyundai Group. Foto: Telekomov Tehnik