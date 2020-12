Odločen ne klasiki: korejski zasuk v svetu SUV #video

Tucson je eden izmed petih finalistov izbora slovenski avto leta 2021, zato so bila pričakovanja pred našim prvim snidenjem seveda visoka. Prvi vtis je sila pozitiven, še posebej všečno in sveže deluje v potniški kabini. Drzen zunanji videz bo tako kot pri koni spet delil mnenja javnosti. Kljub temu bo v prihodnjem letu prepričal 600 kupcev, ki bodo zanj odšteli vsaj 22.500 evrov (z upoštevanim popustom v višini 3.500 evrov).

Brez zunanje podobe preprosto ne gre. Tucson je postal vpadljiv, lahko bi rekli, da tudi atraktiven športni terenec. Zadnji žarometi s svetlobno linijo, ki se razteza čez vsa prtljažna vrata, so bili v deževnem dopoldnevu odlično vidni tudi na avtocesti. Tudi dnevni žarometi, ki se zažirajo v masko hladilnika, kjer je nameščen tudi črno obarvan logotip H, poskrbijo za obračanje pogledov. A pri tem se njegova predrznost ne konča, z dvema globokima bočnima linijama se pravzaprav ne boji izstopati.

Znotraj nam je všeč bolj kot zunaj

Čeprav podpiramo odločitev, da je tucson postal vizualno drzen in drugačen, ostajamo pri njegovem videzu še nekoliko zadržani. Bistveno bolj odkrito dvigujemo palec v potniški kabini. Ker je dolg 4,5 metra, širok 1,86 metra in visok 1,65 metra ter ima medosno razdaljo dolgo 2,68 metra, mora tucson razmišljati tudi o družinski vlogi. Dodatni centimetri se poznajo pri prostornosti, saj je v že tako prostornem športnem terencu zdaj še skoraj tri centimetre več prostora za kolena.

Digitalni merilniki v obliki horizontalne tablice so pregledni, razmeroma preprosti. Všeč nam je tudi način, kako so v osrednjo konzolo vgradili zaslon na dotik ter ohranili fizična stikala, ki so sicer digitalizirana, a odlično odzivna in dobro nadomestijo običajna stikala. Še najbolj nas je v resnici zmotila obilica klavirske plastike, saj se je po nekajminutni uporabi že videlo prstne odtise in prašne delce.

Pravzaprav ni kota, iz katerega bi bil novi tucson dolgočasen. Foto: Gašper Pirman

V Slovenijo iz češke tovarne

Četrto generacijo najpomembnejšega hyundaia v Evropi bodo še naprej izdelovali v tovarni v Nošovicah na Češkem, kjer nastajajo tucsoni že od druge generacije. O tem, da gre za evropskim kupcem prilagojeni avto, priča tudi nekoliko bolj toga nastavitev vzmetenja. Da, kar pozabite na zibanje levo in desno ter tipično pregovorno slabše vozne lastnosti korejskih avtov. Tucson se pelje res dobro, a je zaradi tega tudi manj udoben.

Skoraj sto kilometrov smo tokrat prevozili z 1,6-litrskim dizelskim motorjem s 100 kilovati in tehnologijo blagega hibrida. Za bolj natančno sodbo bomo morali počakati na daljši test, toda kljub temu smo opazili njegovo elektrifikacijo, ki omogoča časovno daljše aktiviran način jadranja in poskrbi za pravzaprav nezaznaven prižig ali ugasitev dizelskega motorja. Morda še zadnja informacija: na koncu se je številka pri povprečni porabi ustavila pri 7,1 litra. Skoraj polovico kilometrov smo prevozili na avtocesti, preostali del pa je bil razdeljen med mesto in regionalne ceste.

Varnost, varnost in še enkrat varnost

Prtljažni prostor ima 620 litrov. Foto: Gašper Pirman Ker je bil naš testni tucson polno opremljen, smo lahko preizkusili tudi delovanje nekaterih novih varnostnih sistemov. Ti so združeni pod oznako SmartSense. V posodobljeni varnostni paket so med drugim vključeni sistem za preprečevanje naleta (FCA) z asistentom za zavijanje v križišču, sistem za nadzor mrtvih kotov (BVM), funkcija Highway Driving Assist (HDA) 1.5 in sistem za preprečevanje trka z vozili v mrtvem kotu (BCA). Seznam je predolg, nam je bila pa izjemno všeč funkcija prikaza mrtvega kota vozila s pomočjo kamer ob vklopu smernika. Polsamodejna vožnja dobro opravi svoje delo na avtocesti, izklopiti je treba le samodejno prilagajanje hitrosti: zunaj avtoceste se lahko hitro zmoti in začne po nepotrebnem zavirati.

Širok razpon cen

Tucson je v novi generaciji pridobil precej dodatnih varnostnih elementov, individualnih rešitev in pogonskih možnosti. Tri bencinske in dve dizelski opciji je mogoče dodatno nadgraditi še s štirikolesnim pogonom in sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom, kupec izbira še med štirimi paketi opreme in 13 dodatnimi doplačilnimi manjšimi paketi. Razpon cen je tako od 22.500 do 36 tisoč evrov, kolikor stane najdražji 1,6-litrski dizelsko gnani tucson s samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom.

Zadnji brisalec je skrit pod usmerjevalnik zraka (video zgoraj). Foto: Gašper Pirman

Digitalizirana in prečiščena potniška kabina je všečna, napredna in ob tem še dovolj prostorna. Foto: Gašper Pirman

Slika kamer je res čista in jasna. Velik palec gor. Foto: Gašper Pirman

Menjalne ročice ni več, prestavljanje deluje s pomočjo stikal. Foto: Gašper Pirman