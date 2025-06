Hitri korejski avtomobili? Prihodnost vendarle ni izključno električna.

Foto: Gregor Pavšič Hyundai je imel več let priljubljene športne avtomobile z oznako N (predvsem i20 in i30), s katerimi so lepe uspehe dosegali tudi v avtomobilskem športu. Samo zadnji konec tedna je Hyundai zmagal na reliju Akropolis za svetovno prvenstvo v Grčiji, prav tako pa imel tudi dva dirkalnika na zmagovalnih stopničkah relija za državno prvenstvo v Železnikih.

Prihodnost hitrih hyundaijev ni le električna

Toda Korejci so že pred časom končali s proizvodnjo športnih modelov i20 N in i30 N, športne oznake pa lahko trenutno vidimo le na njihovih električnih avtomobilih ioniq 5 N in kmalu tudi ioniq 6 N. Prihodnost športnega programa, v katerega Hyundai zares veliko vlaga (razvojni center na Nurburgringu, nov projekt z znamko Genesis za svetovno prvenstvo vztrajnostnih dirk) pa vendarle ni zgolj električen.

To je za britanski Autocar potrdil Joon Park, podpredsednik Hyundaijevega oddelka N in globalni vodja njihove marketinško-strateške ekipe. Po njegovih besedah je napačen vtis, da želi Hyundai pri oznaki N ponujati le električne modele. Odprti bodo tudi za razvoj drugih pogonov. Konkretnih napovedi Park ni dal, predvidoma pa bodo to določeni avtomobili s hibridnimi pogoni, prav tako pa tudi s sistemi za podaljševanje dosega. Prodaja zmogljivih športnih avtomobilov v Evropi, kjer na tem mestu prednjači Toyota z yarisom GR, je odvisna od uspešnosti prodaje brezogljičnih avtomobilov in s tem ustrezno nizkega povprečnega izpusta CO2.