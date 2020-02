Japoncem bodo pomagali, da ne bodo iskali zunaj Slovenije

Ideja Podjetniškega inkubatorja Kočevje je povezana z japonskim gigantom na področju robotov Yaskawo, ki je lanskega aprila odprla svojo prvo evropsko tovarno. Poučevanje robotike so pripeljali v osnovne šole in usposobili 150 učiteljev.

Lanskega aprila je japonska korporacija Yaskawa, ki velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu, odprla svojo prvo evropsko tovarno. Izbrali so Kočevje, kjer trenutno dela okrog 100 ljudi, do leta 2023 pa pričakujejo, da jih v tovarni delalo okrog 200. Ob tem so konec lanskega leta napovedali gradnjo še ene tovarne.

Skupno so v gradnjo in zagon prve tovarne vložili 25 milijonov evrov, od tega so 5,6 milijona evrov dobili v obliki subvencije od države.

Poučevanje enostavno in brez računalnika

Foto: Podjetniški inkubator Kočevje Prihod Japoncev je bil povod za nov projekt Podjetniškega inkubatorja Kočevje, da bo ena največjih korporacij na področju robotike v svetu lahko našla primerno delovno silo.

"Če želimo zadostiti potrebam tehnološkega razvoja Slovenije, moramo izboljšati načine za doseganje digitalne pismenosti otrok," meni direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje Marko Stijepić.

Njihov cilj je povezati robotiko in šolski sistem s potrebami gospodarstva.

"Poučevanje robotike v OŠ je izjemno enostavno, saj poteka brez uporabe računalnika, potrebno ni niti predhodno znanje programiranja," pojasnjuje v Podjetniškem inkubatorju Kočevje. Otroke v prvi triadi osnovnih šol učijo robotiko učitelji s pomočjo robotkov KUBO.

Sodelovanje podpisalo 150 osnovnih šol

Otroci se osnovnih procesov in delovanja naprav učijo skozi igro in tako na dinamičen in igriv način pridejo do prvega stika s programiranjem.

Najprej so projekt izvedli s partnerjema KUBO robotics in Institutom Jožef Stefan, po dobrem prvem odzivu pa so sodelovanje podpisali z vsemi kočevskimi osnovnimi šolami. Doslej so sicer za izobraževanje s pomočjo robotkov KUBO usposobili že več kot 150 učiteljev po Sloveniji.

Priznanje tudi iz EU

"Tehnološka podjetja se borijo za mlade iz srednjih in visokih šol in se množično pritožujejo, da je primernega kadra premalo. Z uvajanjem robotike KUBO pa naslavljamo ravno ta problem na njegovem izvoru. Že v prvih treh razredih osnovne šole opremljamo celotne generacije z razumevanjem osnov programiranja," pojasnjuje Stijepić.

Program poučevanja robotike v osnovni šoli je nagradila tudi Evropska komisija, saj ga je uvrstila med osem dobrih primerov uvajanja robotike v šole po EU.

Foto: STA

Kako poteka učenje? Izobraževanje učencev prve triade poteka z roboti KUBO. Gre za otrokov prvi stik z robotiko in preprostim programiranjem. Izobraževanje poteka v sklopu rednih šolskih ur in obsega 30 šolskih ur na leto. Izvajajo ga učitelji in učiteljice razrednega pouka, ki se predhodno izobrazijo na enodnevnem tečaju za vodenje dejavnosti. Bistveno je, da otroci na dinamičen in igriv način pridejo do prvega stika s programiranjem.



Pri poučevanju otrok z roboti KUBO otroci skozi igro osvojijo različna znanja in ob tem krepijo logično razmišljanje. Roboti KUBO so prilagojeni učenju otrok, starih od šest do devet let, in so zelo primerni za uporabo na nepredmetni stopnji, saj imajo učitelji več svobode pri podajanju posameznih snovi in povezovanju več predmetov v uporabno znanje. Pri izvedbi izobraževanja so učenci ves čas učno aktivni. Malo je frontalne razlage, kar je cilj modernega poučevanja. Učenci imajo možnost spoznavati področje, ki jim je še precej neznano in ga šolski učni načrt še ne vsebuje.

Po Ribnici zdaj Kočevje

Japonska korporacija Yaskawa Electric je sicer leta 1994 prevzela v Nemčiji delujoče slovensko podjetje Motoman Robotec, leta 1996 pa so v Ribnici ustanovili podjetje za proizvodnjo robotskih celic Yaskawa Ristro. Hkrati v Ribnici deluje Yaskawa Slovenija, ki skrbi za prodajo v Sloveniji in na trgih nekdanje Jugoslavije. Za novo tovarno robotov v Kočevju so ustanovili podjetje Yaskawa Europe Robotics, razvoj in proizvodnja robotov.

Nova tovarna meri 120 krat 92 metrov in ima nekaj manj kot deset tisoč kvadratnih metrov uporabne površine.