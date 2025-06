Policija v povezavi z napadom na župana Ribnice pridržala še tretjega osumljenca

V povezavi s sobotnim napadom dveh moških, ki sta fizično napadla župana Ribnice Sama Pogorelca, policistko in srednješolca, so ljubljanski policisti v okviru nadaljnje preiskave in zbiranja obvestil in dokazov potrdili tudi vpletenost tretjega, 25-letnega osumljenca iz okolice Kočevja.

"Vse nove okoliščine ter novi dokazi so bili predstavljeni tožilcu okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Tožilstvo je na podlagi dokazov in vseh novih dejstev in okoliščin enako ugotovilo znake suma storitve kaznivega dejanja nasilništva," so zapisali na PU Ljubljana.

Odvzeli prostost 25-letniku z območja Kočevja

Na podlagi usmeritev policiji so policisti včeraj zvečer odvzeli prostost in odredili pridržanje tudi 25-letniku, ki prebiva na območju Kočevja. Policisti tudi danes nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki bo v nadaljevanju odločilo o privedbi vseh treh osumljencev pred preiskovalnega sodnika, so še zapisali na ljubljanski policijski upravi.

Na podlagi usmeritev policiji so policisti po njihovih navedbah že v ponedeljek odvzeli prostost in odredili pridržanje 18-letnemu in mladoletnemu osumljencu, ki prebivata na območju Kočevja.

Nasilen obračun z županom

Na sobotni gasilski veselici sta moška fizično napadla ribniškega župana Sama Pogorelca, s pestmi sta ga udarjala v glavo, ustnico in oko. Ljubljanski policisti so obravnavali kaznivo dejanje nasilništva, v katerem sta osumljenca poškodovala občana in policistko, v družbi tretjega osumljenca pa še drugega občana, ki je bil po besedah župana srednješolec.

Foto: STA

Župan Pogorelec je ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja sicer pozival k odstopu.

Na območju Kočevja, Ribnice in Grosuplja večje število policistov in kriminalistov

Trenutno policisti na območju Kočevja, Ribnice in Grosuplja izvajajo ukrepe za zagotavljanje splošne varnosti ljudi. Na območju je zato večje število policistov, tako uniformiranih patrulj in posebne policijske enote kot kriminalistov.

Na terenu so še delovne skupine za preprečevanje kriminalitete, pa tudi za zagotavljanje varnosti vseh v dogodek vpletenih oseb, so še v ponedeljek sporočili s PU Ljubljana.