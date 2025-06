Policisti pridržali moška, ki sta napadla župana Ribnice, policistko in srednješolca #vŽivo

V povezavi s sobotnim napadom, ko sta dva moška fizično napadla ribniškega župana Sama Pogorelca, policistko in srednješolca, so ljubljanski policisti pridržali osumljenca, stara 18 in 25 let. V zvezi s tem pričakujemo izjavo za medije, ki jo bo ob 15. uro podal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in jo bomo spremljali v živo.

Nasilen obračun z županom

Na sobotni gasilski veselici sta moška fizično napadla ribniškega župana Sama Pogorelca, s pestmi sta ga udarjala v glavo, ustnico in oko. Ljubljanski policisti so obravnavali kaznivo dejanje nasilništva, v katerem sta osumljenca poškodovala občana in policistko, v družbi tretjega osumljenca pa še drugega občana, ki je bil po besedah župana srednješolec.

Ljubljanski kriminalisti so izvedli intenzivno kriminalistično preiskavo, pregledali so nadzorne kamere in druge dokaze ter zbrali obvestila, ki so jih danes zjutraj predstavili tožilcu okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Na podlagi dokazov so ugotovili znake suma storitve kaznivega dejanja nasilnštva in v povezavi z nasilnim dogodkom odvzeli prostost in odredili pridržanje 25 in 18 let starima osumljencema, ki prebivata na območju Kočevja.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki bo v nadaljevanju odločilo, kdaj bodo osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika.

Na območju Kočevja, Ribnice in Grosuplja večje število policistov in kriminalistov

Trenutno policisti na območju Kočevja, Ribnice in Grosuplja izvajajo ukrepe za zagotavljanje splošne varnosti ljudi. Na območju je zato večje število policistov, tako uniformiranih patrulj, posebne policijske enote, kot kriminalistov.

Na terenu so še delovne skupine za preprečevanje kriminalitete, kot tudi za zagotavljanje varnosti vseh v dogodek vpletenih oseb, so še sporočili s PU Ljubljana.