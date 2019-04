V Kočevju odprtje Yaskawine tovarne robotov

Japonska korporacija Yaskawa, ki velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu, bo v Kočevju danes uradno odprla svojo prvo evropsko tovarno robotov. Kočevska tovarna, ki so jo začeli graditi novembra predlani, bo tako uradno začela proizvodnjo šestosnih industrijskih robotov za trge Evrope, Bližnjega vzhoda, Afrike in Rusije.

V kočevski Yaskawa Europe Robotics so za STA povedali, da se bodo uradnega odprtja tovarne danes ob 15. uri ob številnih Yaskawinih vodilnih udeležili tudi predsednik vlade Marjan Šarec, gospodarski minister Zdravko Počivalšek in evropska komisarka Violeta Bulc.

Kočevje je sicer Yaskawa izbrala kot prvi kraj v Evropi za proizvodnjo industrijskih robotov in s tem tudi za prvo tovrstno Yaskawino tovarno zunaj Azije. Ta sicer od novembra lani obratuje poskusno.

Minister Počivalšek je ob obisku Yaskawine kočevske tovarne decembra lani za STA povedal, da bo ta izdelovala sedem različnih tipov robotov in da prinaša 200 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Slovenija je sicer to 24,6 milijona evrov vredno naložbo podprla s 5,6 milijona evrov.

Po lanskih napovedih naj bi ob odprtju v kočevski tovarni zaposlovali od 60 do 70 ljudi, prihodnje leto pa naj bi število zaposlenih naraslo na 120 do 150. Konec januarja letos so navedli, da so za novo tovarno do zdaj zaposlili približno 40 ljudi.

Japonska korporacija Yaskawa Electric je sicer leta 1994 prevzela v Nemčiji delujoče slovensko podjetje Motoman Robotec, leta 1996 pa so v Ribnici ustanovili podjetje za proizvodnjo robotskih celic Yaskawa Ristro. Hkrati v Ribnici deluje Yaskawa Slovenija, ki skrbi za prodajo v Sloveniji in na trgih nekdanje Jugoslavije. Za novo tovarno robotov v Kočevju so ustanovili podjetje Yaskawa Europe Robotics, razvoj in proizvodnja robotov.

Nova tovarna meri 120 krat 92 metrov, ima nekaj manj kot 10.000 kvadratnih metrov uporabne površine. Do leta 2023 naj bi zaposlovala približno 200 ljudi, letno pa bo izdelala 6000 robotov.