Bolečina v križu med hojo – ukrepajte, preden postane kronična!

Hoja je ena najbolj naravnih in koristnih oblik gibanja. Ali je to res tudi, ko vsak korak začne spremljati neprijetna bolečina v križu? Težava, ki se na prvi pogled zdi nedolžna, lahko močno vpliva na počutje in kakovost življenja.

Bolečine v križu so med najpogostejšimi težavami sodobnega časa. Statistika kaže, da se z njimi vsaj enkrat v življenju sreča kar 84 % ljudi. Pogosto se pojavijo zaradi dolgotrajnega sedenja, pomanjkanja gibanja ali nepravilnih gibalnih vzorcev, včasih pa lahko postanejo izrazite že med običajnimi aktivnostmi, kot je hoja.

Se vam je že zgodilo, da ste morali med sprehodom večkrat počivati, ker vas je bolečina v križu prisilila k postanku? Ste se morda odpravili na izlet, a ste se namesto uživanja v naravi osredotočili le na to, kdaj boste lahko sedli?

Če se omenjene težave pojavljajo tudi vam in ne veste, kako jih odpraviti, se je smiselno obrniti na specialista. Namreč, ena izmed najučinkovitejših metod pri tovrstnih težavah je specialna fizioterapija .

Zakaj začne križ boleti prav med hojo?

Novejše raziskave potrjujejo, da so bolečine v križu ena najpogostejših zdravstvenih težav današnjega časa, ki se pojavljajo pri različnih starostih in poklicih.

Vzrokov za bolečine v križu je veliko, eden ključnih pa je slaba telesna drža, ki postane še posebej problematična med hojo. Čeprav se hoja zdi naravna in preprosta, vključuje zapleteno sodelovanje mišic trupa, kolkov, nog in hrbta. Ko je telesna drža nepravilna , se ob vsakem koraku znova sproži dodatna obremenitev na ledveni del hrbta, kar vodi v dodatne bolečine in dolgoročne težave s hrbtenico!

Poleg drže pomembno vlogo igra tudi pomanjkanje ustrezne mišične moči in stabilnosti trupa. Če so mišice, ki skrbijo za primerno telesno držo, oslabljene, ne morejo več učinkovito podpirati hrbtenice pri vsakdanjih gibanjih, kot je hoja.

Znanstvene raziskave potrjujejo, da odkloni od nevtralne drže – torej položaji, kjer je trup rahlo nagnjen naprej ali prekomerno zravnan, povečujejo mehansko obremenitev medvretenčnih ploščic. Med hojo se ta pritisk še dodatno stopnjuje, saj se telo premika in prenaša težo s koraka na korak.

Najpogostejši krivci bolečin v križu

Bolečina v križu, ki se pojavi ali stopnjuje med hojo, ima lahko različne vzroke, povezane z motnjami v delovanju hrbtenice in njenih podpornih struktur. Med pogostejšimi so degenerativne spremembe medvretenčnih ploščic in sklepov, ki nastanejo zaradi obrabe.

Pogost nevrološki vzrok je tudi spinalna stenoza , torej zoženje hrbteničnega kanala. Ta pritiska na živčne strukture in lahko povzroča nevrogeno klavdikacijo – bolečino, šibkost ali otrplost v nogah, ki se izboljša z mirovanjem.

V določenih primerih gre za preneseno bolečino iz notranjih organov (npr. ledvic ali trebušne slinavke) ali pa osteoporozo , ki oslabi kostno strukturo in poveča tveganje za mikropoškodbe vretenc.

Morda najpomembnejši vzrok, ki ga ne smemo spregledati, pa je vpliv sodobnega načina življenja. Dolgotrajno sedenje, pomanjkanje rednega gibanja in stres pomembno prispevajo k oslabitvi mišično-skeletnega sistema.

Pred večjimi bolečinami se pogosto pojavi občutek nelagodja

Pacienti, ki se spopadajo z bolečinami v križu med hojo, pogosto opisujejo vrsto neprijetnih simptomov, ki jim močno otežujejo vsakodnevno gibanje. Tipičen je občutek zategnjenosti ali nelagodja v spodnjem delu hrbta, ki se lahko pojavi že po nekaj minutah hoje. Občutek včasih lahko spremljajo ostri, prebadajoči mišični krči, zaradi katerih morajo posamezniki hojo upočasniti ali jo celo prekiniti!

Nekateri poročajo o dodatnih simptomih, kot so otrplost, mravljinčenje ali šibkost v nogah, kar kaže na vpletenost živčnih struktur. Ti simptomi lahko vodijo do občutka nestabilnosti in strahu pred nadaljnjo hojo, kar pogosto povzroči izogibanje aktivnostim.

Dolgotrajna neaktivnost zaradi bolečin lahko privede tudi do oslabitve mišic, kar še dodatno poveča obremenitev hrbtenice in težave poslabša!

Večina pacientov poudarja, da so bolečine najmočnejše med daljšo hojo in stoječimi aktivnostmi, kar jim v veliki meri omejuje samostojnost. Včasih so zato prisiljeni prilagoditi svoje vsakodnevne navade, se izogibati daljšim sprehodom ali celo za nekaj časa prekiniti delo.

Kdaj obiskati specialista?

Če bolečina vztraja več tednov in omejuje vaše dejavnosti, je to jasen znak, da čim prej potrebujete strokovno pomoč. Specialist bo na podlagi temeljite anamneze in klinične ocene stanja predlagal ustrezne ukrepe.

Prav tako je treba pomoč nujno poiskati, če se poleg bolečine pojavijo dodatni simptomi, kot so odrevenelost ali mravljinčenje v nogah , šibkost mišic, izguba ravnotežja ali težave z nadzorom mehurja in črevesja.

Priporočljivo je, da svoje težave zaupate strokovnjaku, tudi kadar bolečina vztraja v nočnem času ali celo vpliva na kakovost vašega spanca. Kronično pomanjkanje počitka dodatno oslabi telo, zmanjša regeneracijsko sposobnost tkiv in pogosto vodi v začarani krog bolečine, utrujenosti ter zmanjšane motivacija za gibanje.

Z obiskom specialista ni dobro odlašati, če je bolečina zelo močna in se širi v noge. To namreč opozarja na morebitno vključenost živčnih korenin.

Poleg tega je pomembno biti pozoren na splošne znake, ki lahko spremljajo bolečino v križu, kot so nepojasnjena izguba telesne teže, vročina, nočno potenje ali splošno slabo počutje. Omenjeni simptomi lahko nakazujejo na okužbo, vnetno bolezen ali celo malignost, za kar je potreben takojšen zdravniški pregled.

Sodobna fizioterapija ponuja dolgoročne rešitve!

Naša hrbtenica predstavlja osrednji steber telesne opore, saj omogoča prenašanje različnih sil in skrbi za učinkovito gibanje. V kliniki Medicofit je zdravljenje bolečin v križu med hojo usmerjeno v povrnitev polne gibljivosti in obremenilne kapacitete hrbteničnih struktur, saj so težave s hrbtenico pogosto kronične in progresivne narave.

Sodobna fizioterapevtska obravnava združuje vrhunsko diagnostiko z učinkovitimi oblikami zdravljenja, kar omogoča temeljito obravnavo bolečin v križu. Obravnava je vedno individualno prilagojena glede na osnovni vzrok težav, telesno pripravljenost in cilje posameznika. Poseben poudarek je namenjen ponovni vzpostavitvi stabilnosti trupa in izboljšanju telesne drže med hojo.

V zgodnjih fazah zdravljenja se sprva izolirajo problematični gibalni vzorci, pri čemer je največkrat poudarek na obravnavi fleksijske in ekstenzijske intolerance – dveh najpogostejših gibalnih omejitvah hrbtenice.

Zdravljenje v akutni fazi temelji na dokazano učinkoviti protibolečinski terapiji z najsodobnejšimi aparaturami, kot so visokoenergijska laserska terapija Summus , terapija TECAR Wintecare in diamagnetna terapija PERISO , ki spodbujajo prekrvavitev, zmanjšujejo vnetje ter pospešujejo regeneracijo.

Pozitivne učinke instrumentalnih terapij je smiselno dopolnjevati z ustreznim vadbenim programom. V kliniki Medicofit je program terapevtske vadbe prilagojen vašim potrebam in ciljem. Individualno prilagojena vadbena terapija omogoča učinkovite in predvsem dolgoročne rezultate.

Program vadbene terapije vključuje specializirane vaje za krepitev podpornih mišičnih skupin, kot so mišice trupa ter kolka, saj imajo pomembno vlogo pri stabilizaciji hrbtenice!

Za ohranjanje dolgoročnih rezultatov je pomembno tudi ustrezno izobraževanje pacienta o pravilnih gibalnih strategijah in ergonomiji v vsakdanjem življenju. Strokovnjaki klinike Medicofit dajejo poseben poudarek učenju optimalnega vzorca hoje, dvigovanja bremen ter prilagoditve delovnega okolja.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja bolečin v križu Gospod Matej, pisarniški delavec, star 40 let, je obiskal kliniko Medicofit zaradi kroničnih bolečin v ledvenem delu hrbtenice, ki so se izrazito pojavljale med hojo in daljšim stanjem. Bolečina se je sprva začela pojavljati po daljših sprehodih, v času pred obiskom diagnostične terapije pa že po približno desetih minutah hoje. V procesu anamneze je gospod izpostavil izžarevanje bolečine proti zadnjici, vendar brez jasnih nevroloških znakov. Poudaril je, da bolečine izzvenijo s počitkom in niso prisotne med delovnimi obveznostmi. Ob kliničnem pregledu sta bili ugotovljeni zmanjšana gibljivost v ledvenem delu hrbtenice ter oslabljena aktivacija globokih stabilizatorjev trupa. Očitna je bila tudi povečana napetost paravertebralne muskulature. Klinična slika je kazala na funkcionalno nestabilnost ledvene hrbtenice in preobremenitev mišičnih struktur med telesno aktivnostjo. Na podlagi zbranih informacij je bilo svetovano 14-tedensko celostno fizioterapevtsko zdravljenje. Uvodne obravnave so bila usmerjene v analgetično terapijo, mobilizacijo fasetnih sklepov ter miofascialno sproščanje. Ob izboljšanju akutne simptomatike so sledili progresivna vadba stabilizacije trupa, krepitev obkolčne in stegenske muskulature ter izboljšanje vzorca hoje. Obremenitve je nadziral strokovnjak za gibanje – kineziolog, ki je za gospoda Mateja pripravil tudi program vaj za izvajanje v domačem okolju. Gospod je o odpravi bolečine in izboljšanem telesnem počutju poročal še pred koncem zdravljenja. Prav tako je poudaril, da se je lahko že med terapijami odpravil na daljše sprehode brez bolečin. Z željo po vzdrževanju primerne telesne pripravljenosti se je vključil tudi v program individualno prilagojene dolgoročne vadbe.

Kaj lahko storite sami?

Bolečine v križu med hojo so v večini primerov znak, da hrbtne mišice niso dovolj močne, telesna drža pa porušena. Že z nekaj preprostimi ukrepi lahko tudi sami prispevate k zmanjšanju težav.

Pozorni bodite na svojo telesno držo. Pri hoji poskušajte ohranjati aktiviran trup s sproščenimi rameni ter pogledom, usmerjenim naprej. Korak naj bo naraven in sproščen. Prav tako se med hojo izogibajte pretiranemu nagibanju naprej ali upogibanju v križu, saj to povečuje mehansko obremenitev.

Najpomembnejše je, da se izogibate dolgotrajnemu sedenju in statičnim položajem. Priporočljivo je, da se vsake pol ure vsaj na kratko sprehodite ali izvedete nekaj razteznih vaj.

Pomagate si lahko tudi z ustrezno izbiro obutve. Še posebej, če so vam ljubi daljši sprehodi, se priporoča udobna, vendar stabilna obutev. Spanje na premehki vzmetnici ali neustreznem vzglavniku lahko dodatno obremeni ledveni del, zato poskrbite za kakovostno podporo hrbtenice med spancem.

Aktivna preventiva pomaga pri preprečevanju pojava resnejših težav in odpravljanju že obstoječih. Vaje za aktivacijo mišic trupa in mobilizacijo hrbtenice pomembno prispevajo k nadzoru nad bolečino v križu. Pomembno je, da vaje izvajate z zavedanjem telesnega položaja. Redno izvajanje prinaša najboljše rezultate.