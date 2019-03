Na Institutu Jožef Stefan prihodnost vidijo tudi v simbiozi človeka in robota #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Institut Jožef Stefan slavi 70-letnico delovanja. Visok jubilej so na našem največjem raziskovalnem inštitutu posvetili prihodnosti in mladim, ki so bili v zadnjih osmih letih najbolj prizadeti pri krčenju denarja za znanost. Inštitut s tisoč znanstveniki danes ni vpet le v vrhunske raziskave, izobraževanje in praktično sodelovanje z gospodarstvom, ampak tudi v širše družbeno dogajanje. Prihodnost vidijo tudi v simbiozi človeka in robota.

Roboti ne kradejo služb, temveč ustvarjajo nova delovna mesta, pravi prvi mož Instituta Jožef Stefan, ki se z robotiko ukvarja že štiri desetletja, so poročali na Planetu. "Seveda se bodo s tem opuščala neka druga neprimerna delovna mesta za človeka, tako da te ideje, da nam bodo roboti kaj vzeli, pozabite," je pojasnil direktor Instituta Jožef Stefan Jadran Lenarčič.

Lenarčič: Roboti so kot slab šivalni stroj

Trenutno na svetu ni robota, ki bi lahko skomignil z rameni. "Ljudje si ob gledanju filmov pač predstavljajo, da humanoidni roboti počnejo marsikaj, ampak so v resnici zelo, zelo revne kopije človeka. Zelo veliko težav je, ropotajo, so kot slab šivalni stroj," je pojasnil Lenarčič.

"Robotika bo prišla in bo zmeraj v simbiozi s človekom. Človek popolnoma nadvlada robota. Tako kot šivalni stroj, ga ugasneš in ne dela več," poudarja direktor Instituta Jožef Stefan Jadran Lenarčič. Foto: Planet TV

Robotika je eno izmed glavnih področij na ustanovi. "Robotov ne želimo programirati, ampak jim poskušamo dati neko znanje, da se potem sami naučijo in so se iz znanja, ki jim ga predamo, sposobni sami učiti naprej in z nami tudi sodelovati," je razložil raziskovalni sodelavec na Institutu Jožef Stefan Tadej Petrič.

"Robotika bo prišla in bo zmeraj v simbiozi s človekom"

Podobno kot otroci se tudi roboti učijo s preizkušanjem. V laboratoriju proučujejo, kako ljudje opravljamo določene naloge, in to znanje prenašajo na robote. V želji, da se oni prilagajajo nam, ne nasprotno.

"Ta robot pomaga pri prenašanju bremena in natančnosti v primeru, da je ta potrebna," je dejal Petrič in dodal, da omenjeni robot sodeluje pri operacijah, ko je izjemno pomembno, da kirurg ostane le na določenem območju in ne poškoduje drugega tkiva.

Naša prihodnost je v sodelovanju z roboti, so poročali na Planetu. "Robotika bo prišla in bo zmeraj v simbiozi s človekom. Človek popolnoma nadvlada robota. Tako kot šivalni stroj: ugasneš ga in ne dela več," je še dodal Lenarčič.