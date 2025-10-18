Štajerski pevec Domen Kumer je s sinočnjo zabavo v mariborski dvorani Tabor, ki ji je nadel ime "največja slovenska čaga", proslavil 20 let svoje glasbene kariere. Na odru se mu je pridružilo več kot sto nastopajočih, pod njim pa se je zabavala množica, med katerimi je bilo opaziti tudi številne znane obraze.

Energičnega Mariborčana so ob proslavitvi velikega mejnika podprli številni glasbeni prijatelji, ki so skupaj ustvarili večer, poln spominov. Med njimi so bili Modrijani, Čuki, Ansambel Stil, Dejan Vunjak, Skater, Alfi Nipič, Natalija Verboten, Saša Lendero in Rebeka Dremelj ter številni drugi.

Med številnimi glasbenimi gosti so bili tudi Modrijani. Foto: Mediaspeed

Na presenečenje mnogih se mu je na odru pridružila tudi Mirna Reynolds, s katero zadnjih 15 let, kot nam je pevec pojasnil v nedavnem intervjuju, nista sodelovala, saj sta se njuni poti "preprosto razšli".

"Glasbeno in avtorsko sva se nekako razšla, drugače pa nič ni bilo narobe," nam je o tem, zakaj sta z Mirno Reynolds pred leti izgubila stike, pojasnil Kumer. Foto: Mediaspeed

Občinstvo je na zabavi, ki je trajala dolgo v noč, uživalo ob Kumrovih največjih hitih zadnjih dveh desetletij, izjemni produkciji, svetlobnih učinkih in dodelani zvočni podobi. Za posebno vzdušje v dvorani so poskrbeli tudi člani pihalnega orkestra, mažoretke in številne plesalke.

Vrsto znanih obrazov je bilo opaziti tudi med občinstvom. Fotografi so v svoj objektiv med drugim ujeli Miho Hercoga, Roka Snežiča in Kumrovega dobrega prijatelja Saša Dobnika.

Da je bil izbor dvorane Tabor za proslavitev obletnice preprosta izbira, saj prihaja iz Maribora, je Domen Kumer pojasnil v intervjuju za Siol.net: "Pred dvema ali tremi leti sem imel s tem še malo težav, saj sem mislil, da na Mariborčane in Štajerce vsi gledajo čudno in da bi moral svoj štajerski naboj malo umiriti." Kot je dejal, je kasneje spoznal, da je tak, kakršen je, "in da ni nobene potrebe, da bi tajil, od kod prihajam, ali to spreminjal".

