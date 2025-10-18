Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
18. 10. 2025,
12.35

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
koncert obletnica Maribor Domen Kumer

Sobota, 18. 10. 2025, 12.35

1 ura

Domen Kumer proslavil 20 let kariere: v Mariboru največja slovenska "čaga" #foto

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Domen Kumer 20 let kariere, Dvorana Tabor | Domen Kumer nam je že v nedavnem intervjuju pojasnil, da je bil izbor dvorane Tabor za proslavitev obletnice preprosta izbira, saj prihaja iz Maribora. | Foto Mediaspeed

Domen Kumer nam je že v nedavnem intervjuju pojasnil, da je bil izbor dvorane Tabor za proslavitev obletnice preprosta izbira, saj prihaja iz Maribora.

Foto: Mediaspeed

Štajerski pevec Domen Kumer je s sinočnjo zabavo v mariborski dvorani Tabor, ki ji je nadel ime "največja slovenska čaga", proslavil 20 let svoje glasbene kariere. Na odru se mu je pridružilo več kot sto nastopajočih, pod njim pa se je zabavala množica, med katerimi je bilo opaziti tudi številne znane obraze.

Domen Kumer
Trendi Domen Kumer ostaja zvest samemu sebi: Pri meni je tako – kar vidiš, to dobiš

Energičnega Mariborčana so ob proslavitvi velikega mejnika podprli številni glasbeni prijatelji, ki so skupaj ustvarili večer, poln spominov. Med njimi so bili Modrijani, Čuki, Ansambel Stil, Dejan Vunjak, Skater, Alfi Nipič, Natalija Verboten, Saša Lendero in Rebeka Dremelj ter številni drugi.

Med številnimi glasbenimi gosti so bili tudi Modrijani. | Foto: Mediaspeed Med številnimi glasbenimi gosti so bili tudi Modrijani. Foto: Mediaspeed

Na presenečenje mnogih se mu je na odru pridružila tudi Mirna Reynolds, s katero zadnjih 15 let, kot nam je pevec pojasnil v nedavnem intervjuju, nista sodelovala, saj sta se njuni poti "preprosto razšli".

"Glasbeno in avtorsko sva se nekako razšla, drugače pa nič ni bilo narobe," nam je o tem, zakaj sta z Mirno Reynolds pred leti izgubila stike, pojasnil Kumer. | Foto: Mediaspeed "Glasbeno in avtorsko sva se nekako razšla, drugače pa nič ni bilo narobe," nam je o tem, zakaj sta z Mirno Reynolds pred leti izgubila stike, pojasnil Kumer. Foto: Mediaspeed

Občinstvo je na zabavi, ki je trajala dolgo v noč, uživalo ob Kumrovih največjih hitih zadnjih dveh desetletij, izjemni produkciji, svetlobnih učinkih in dodelani zvočni podobi. Za posebno vzdušje v dvorani so poskrbeli tudi člani pihalnega orkestra, mažoretke in številne plesalke.

Vrsto znanih obrazov je bilo opaziti tudi med občinstvom. Fotografi so v svoj objektiv med drugim ujeli Miho Hercoga, Roka Snežiča in Kumrovega dobrega prijatelja Saša Dobnika.

Utrinke s koncerta si oglejte v spodnji galeriji:

Fotogalerija
1
 / 15

Da je bil izbor dvorane Tabor za proslavitev obletnice preprosta izbira, saj prihaja iz Maribora, je Domen Kumer pojasnil v intervjuju za Siol.net: "Pred dvema ali tremi leti sem imel s tem še malo težav, saj sem mislil, da na Mariborčane in Štajerce vsi gledajo čudno in da bi moral svoj štajerski naboj malo umiriti." Kot je dejal, je kasneje spoznal, da je tak, kakršen je, "in da ni nobene potrebe, da bi tajil, od kod prihajam, ali to spreminjal".

Preberite tudi:

Mi2, Stožice
Trendi Skupina Mi2 z največjim in najdaljšim koncertom v svoji karieri #foto
Nika Zorjan Križanke
Trendi Nika Zorjan navdušila razprodane Križanke
Severina
Trendi Severina pozvala obiskovalce koncerta: Ne približujte se mi
koncert obletnica Maribor Domen Kumer
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.