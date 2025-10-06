Nika Zorjan navdušila razprodane Križanke

Nika Zorjan je prvič samostojno nastopila na velikem odru ljubljanskih Križank z razprodanim koncertom Moja zgodba. S tem pomembnim kariernim mejnikom je proslavila svojo glasbeno pot in tudi predstavila nove pesmi s prihajajočega albuma.

Na odru je Nika Zorjan predstavila svoje največje uspešnice v svežih aranžmajih, koncert sta spremljala dovršena vizualna podoba in čustveno nabito vzdušje, ki je doseglo vrhunec ob premiernih izvedbah novih skladb.

Več fotografij v galeriji (foto: Stanko Kozel):

Fotogalerija 1 / 11 / 11

Občinstvo je bilo deležno več kot koncerta – obiskovalci so bili priče osebni in čustveni pripovedi pevke ter jo nagradili s stoječimi ovacijami, ona pa jim je svojo hvaležnost večkrat izrazila tudi z besedami.

Nika Zorjan z Evo Boto Foto: Stanko Kozel

Nika Zorjan je imela na odru tudi dve glasbeni gostji. Z dolgoletno prijateljico Evo Boto sta skupaj zapeli Nasmeh življenja, Korošica pa je nato zapela še svojo pesem Za naju. Proti koncu večera pa je na oder prišla še Masayah, s katero je Nika Zorjan posnela svoj najnovejši singel Kliše, in tokrat je občinstvo to sodelovanje doživelo v živo.

Druga glasbena gostja je bila Masayah, s katero je Nika Zorjan posnela pesem Kliše. Foto: Stanko Kozel

Oglejte si še: