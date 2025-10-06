Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
7.38

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
koncert Nika Zorjan

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 7.38

50 minut

Nika Zorjan navdušila razprodane Križanke

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Nika Zorjan Križanke | Foto Stanko Kozel

Foto: Stanko Kozel

Nika Zorjan je prvič samostojno nastopila na velikem odru ljubljanskih Križank z razprodanim koncertom Moja zgodba. S tem pomembnim kariernim mejnikom je proslavila svojo glasbeno pot in tudi predstavila nove pesmi s prihajajočega albuma.

Na odru je Nika Zorjan predstavila svoje največje uspešnice v svežih aranžmajih, koncert sta spremljala dovršena vizualna podoba in čustveno nabito vzdušje, ki je doseglo vrhunec ob premiernih izvedbah novih skladb.

Več fotografij v galeriji (foto: Stanko Kozel):

Fotogalerija
1
 / 11

Občinstvo je bilo deležno več kot koncerta – obiskovalci so bili priče osebni in čustveni pripovedi pevke ter jo nagradili s stoječimi ovacijami, ona pa jim je svojo hvaležnost večkrat izrazila tudi z besedami.

Nika Zorjan z Evo Boto | Foto: Stanko Kozel Nika Zorjan z Evo Boto Foto: Stanko Kozel

Nika Zorjan je imela na odru tudi dve glasbeni gostji. Z dolgoletno prijateljico Evo Boto sta skupaj zapeli Nasmeh življenja, Korošica pa je nato zapela še svojo pesem Za naju. Proti koncu večera pa je na oder prišla še Masayah, s katero je Nika Zorjan posnela svoj najnovejši singel Kliše, in tokrat je občinstvo to sodelovanje doživelo v živo.

Druga glasbena gostja je bila Masayah, s katero je Nika Zorjan posnela pesem Kliše. | Foto: Stanko Kozel Druga glasbena gostja je bila Masayah, s katero je Nika Zorjan posnela pesem Kliše. Foto: Stanko Kozel

Oglejte si še:

Severina
Trendi Severina: je to njen najdrznejši stajling? #foto
Domen Kumer
Trendi Rebeka Dremelj ga je pred vsemi obtožila, da je njegova pesem plagiat
Žan Serčič, Križanke
Trendi Oboževalke Žana Serčiča dobile več, kot so pričakovale #foto
koncert Nika Zorjan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.