Eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcev Žan Serčič je z nastopom v ljubljanskih Križankah obeležil 15-letnico svojega ustvarjanja in občinstvo popeljal skozi ključne prelomnice glasbene kariere. V več kot dvourni koncert je vključil kar 26 avtorskih pesmi, občinstvo pa je z njim prepevalo vse od njegovih prvih pesmi do aktualnih. "Že drugič stati na odru polnih Križank je res neprecenljivo," je poln vtisov dejal po koncertu in izpostavil, da si boljšega vrhunca turneje ne bi mogel zamisliti.

Letošnje leto je za slovenskega glasbenika in producenta polno mejnikov. Potem ko je maja dopolnil 30 let, je v soboto obeležil še 15-letnico glasbenega delovanja. Na odru Križank je stal drugič, s koncertom v prestolnici pa je sklenil turnejo po Sloveniji, s katero je vse leto praznoval 15 let svoje glasbene poti.

Ambient izkoristil za romantično balkonsko sceno

Obiskovalce, pričakovano so prevladovale predvsem obiskovalke, je Žan Serčič popeljal v svoje otroštvo in glasbene začetke, se spomnil nastopa v šovu Slovenija ima talent in izvedel vse od svojih prvih glasbenih izdaj do zadnje Kamasutre. Med njimi je posebej izstopala njegova uspešnica Brez tebe ne znam, ki je v hipu osvojila poslušalce.

Ob spremljavi razširjene glasbene zasedbe in godalnega kvarteta je izvedel tudi pesmi, ki jih že nekaj časa ni, jih pa občinstvo vseeno dobro pozna, saj je z njim pelo od prvega do zadnjega verza. Ambient Plečnikovih Križank je izkoristil tudi za romantično balkonsko sceno in sprehod skozi občinstvo, ko so si nekatere oboževalke izborile kakšen nepričakovan selfie.

"Že drugič stati na odru polnih Križank, ki več kot dve uri pojejo tvoje pesmi ter dajejo srce in dušo, je res neprecenljivo. Boljšega vrhunca turneje 15 let navdiha z razširjeno glasbeno zasedbo in godalnim kvartetom si sploh ne bi mogel zamisliti," je po koncertu, v katerem je nanizal 26 avtorskih pesmi in se poklonil skupini Gypsy Kings (Bamboleo), dejal Serčič.

Na koncertu ob 15-letnici delovanja so ga podrli tudi številni glasbeni kolegi, med drugim pevec skupine Flirrt Rok Lunaček, pevec in pianist Tomaž Kozlevčar ter glasbenik Dominik Bagola.

Ker se pripravlja na naslednje nastope, zdaj prav veliko ne bo počival. V prihodnjih mesecih Serčiča čakata koncerta v Mariboru in Kostanjevici na Krki, potem pa sledi veseli december, ko je nastopov še več.

