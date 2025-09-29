Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
10.13

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
obletnica koncert Križanke Žan Serčič

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 10.13

1 ura, 20 minut

Žan Serčič znova v Križankah: oboževalce popeljal skozi ključne trenutke kariere #foto

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Žan Serčič, Križanke | "Boljšega vrhunca turneje 15 let navdiha si sploh ne bi mogel zamisliti," je Žan Serčič dejal po svojem drugem koncertu v Križankah. | Foto Mediaspeed

"Boljšega vrhunca turneje 15 let navdiha si sploh ne bi mogel zamisliti," je Žan Serčič dejal po svojem drugem koncertu v Križankah.

Foto: Mediaspeed

Eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcev Žan Serčič je z nastopom v ljubljanskih Križankah obeležil 15-letnico svojega ustvarjanja in občinstvo popeljal skozi ključne prelomnice glasbene kariere. V več kot dvourni koncert je vključil kar 26 avtorskih pesmi, občinstvo pa je z njim prepevalo vse od njegovih prvih pesmi do aktualnih. "Že drugič stati na odru polnih Križank je res neprecenljivo," je poln vtisov dejal po koncertu in izpostavil, da si boljšega vrhunca turneje ne bi mogel zamisliti.

Letošnje leto je za slovenskega glasbenika in producenta polno mejnikov. Potem ko je maja dopolnil 30 let, je v soboto obeležil še 15-letnico glasbenega delovanja. Na odru Križank je stal drugič, s koncertom v prestolnici pa je sklenil turnejo po Sloveniji, s katero je vse leto praznoval 15 let svoje glasbene poti.

Ambient izkoristil za romantično balkonsko sceno

Obiskovalce, pričakovano so prevladovale predvsem obiskovalke, je Žan Serčič popeljal v svoje otroštvo in glasbene začetke, se spomnil nastopa v šovu Slovenija ima talent in izvedel vse od svojih prvih glasbenih izdaj do zadnje Kamasutre. Med njimi je posebej izstopala njegova uspešnica Brez tebe ne znam, ki je v hipu osvojila poslušalce.

Ob spremljavi razširjene glasbene zasedbe in godalnega kvarteta je izvedel tudi pesmi, ki jih že nekaj časa ni, jih pa občinstvo vseeno dobro pozna, saj je z njim pelo od prvega do zadnjega verza. Ambient Plečnikovih Križank je izkoristil tudi za romantično balkonsko sceno in sprehod skozi občinstvo, ko so si nekatere oboževalke izborile kakšen nepričakovan selfie.

Utrinke s koncerta si oglejte v spodnji galeriji:

Fotogalerija
1
 / 9

"Že drugič stati na odru polnih Križank, ki več kot dve uri pojejo tvoje pesmi ter dajejo srce in dušo, je res neprecenljivo. Boljšega vrhunca turneje 15 let navdiha z razširjeno glasbeno zasedbo in godalnim kvartetom si sploh ne bi mogel zamisliti," je po koncertu, v katerem je nanizal 26 avtorskih pesmi in se poklonil skupini Gypsy Kings (Bamboleo), dejal Serčič.

Na koncertu ob 15-letnici delovanja so ga podrli tudi številni glasbeni kolegi, med drugim pevec skupine Flirrt Rok Lunaček, pevec in pianist Tomaž Kozlevčar ter glasbenik Dominik Bagola.

Fotogalerija
1
 / 3

Ker se pripravlja na naslednje nastope, zdaj prav veliko ne bo počival. V prihodnjih mesecih Serčiča čakata koncerta v Mariboru in Kostanjevici na Krki, potem pa sledi veseli december, ko je nastopov še več.

Preberite tudi: 

Davor Radolfi
Trendi Davor Radolfi presenetil: Zapel bom Avsenikovo skladbo
Lewis Capaldi, Sheffield
Trendi Posnetek, poln čustev: Lewis Capaldi se je razjokal na odru
Alya, pevka
Trendi Alya ob četrt stoletja kariere: Ne bom lagala, bili so tudi trenutki, ko ni bilo lahko
obletnica koncert Križanke Žan Serčič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.