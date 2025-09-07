Pevka Alya bo svojih 25 let glasbene poti obeležila v četrtek s koncertom v Cankarjevem domu. Še pred tem pa je v rubriki Hitrih 5 spregovorila o svoji najnovejši skladbi, o tem, kaj pripravlja za svoj veliki koncert ob četrt stoletja kariere, in nam razkrila tudi, kaj je bilo v tem obdobju najtežje oz. najlepše ter ali je že hotela na tej poti kdaj obupati.

Nedavno ste izdali novo skladbo z naslovom Če. O čem govori?

Pesem je nostalgična, pravzaprav je retrovizija mojih 25 let, ki jih letos praznujem. Govori o vzponih in padcih na moji poti, o "ČE"-jih ki so se porajali vso mojo kariero … Kaj pa, če bi takrat naredila to in to, kje bi bila zdaj? Moram reči, da se je na koncu koncev vse glede moje kariere lepo odvilo in sem tu, kjer sem želela biti.

Alya velja za energično pevko, polno življenja in pozitivne energije. Foto: Gaja Hanuna Pevka Alya

Dvainštiridesetletna pevka Alya (Alja Omladič) na slovenski glasbeni sceni deluje od leta 2000. Njena glasbena pot se je začela že zgodaj v otroštvu, saj je že kot deklica pela in igrala na klavir. Njene najbolj znane pesmi so A veš (2007), Brazil (2010), Srce za srce (2016), Dobro jutro življenje (2018), Spet zaljubljena/Ili s tobom ili sama (2019) in druge. V karieri je posnela več albumov in osvojila več nagrad, večkrat pa se je udeležila tudi festivala EMA in drugih glasbenih festivalov.

Poglejte si nov videospot in pesem:

Zanjo ste posneli tudi poseben videospot. Zakaj ste se odločili v njem gostiti kar nekaj znanih obrazov, tudi iz glasbenega sveta?

To so prijatelji, ki sem jih spoznala v vseh teh letih ustvarjanja. So glasbeniki, s katerimi smo skozi leta postali dobri prijatelji, v videu najdete tudi prijatelje, s katerimi se nismo videli leta in leta, mojo družino …

"Koncerta se neizmerno veselim in se nanj tudi pospešeno pripravljam." Foto: Neo Visuals/Jaka Bizjak

Septembra boste v Cankarjevem domu obeležili četrt stoletja glasbene kariere. Kaj pripravljate in ali lahko izdate kakšno presenečenje?

Res je! Tega koncerta se neizmerno veselim in se nanj tudi pospešeno pripravljam. To bo koncert za dušo in srce. Pogosto me sprašujejo, ali bomo izvajali tudi starejše pesmi s prejšnjih albumov … In da, res je! Lepo bo spet skočiti nazaj v tisto obdobje! V Cankarjevem domu bomo 11. septembra v razširjeni zasedbi, česar se zelo veselim, tako bomo poskrbeli za odličen zvok, produkcijo in visual. Z mano bodo tudi gostje, ampak povem vam samo za dva. To so Čuki in Kvatropirci.

"Najtežje se je bilo verjetno obdržati in kontinuirano delati, nizati hite, no, tako pravijo. Jaz sicer temu nisem kaj dosti namenjala pozornosti. Enostavno sem ustvarjala in se zabavala," pove pevka. Foto: Neo Visuals/Jaka Bizjak

Petindvajset let vztrajanja v glasbenih vodah je lepa doba. Kaj je bilo v tem času najtežje oz. najlepše in ali ste kdaj na tej poti že želeli obupati?

Najtežje se je bilo verjetno obdržati in kontinuirano delati, nizati hite, no, tako pravijo. Jaz sicer temu nisem kaj dosti namenjala pozornosti. Enostavno sem ustvarjala in se zabavala. Ne bom lagala, seveda so bili tudi trenutki, ko ni bilo lahko, ampak se nisem navajena pritoževati in se tudi ne bom (smeh, op. a.).

Česa se veselite in kaj načrtujete za prihodnost po velikem koncertu ob 25-letnici kariere?

Veselim se novih projektov, pesmi, koncertov, druženj z občinstvom in vsega, kar to prinese zraven.

V prihodnosti se veseli novih projektov, pesmi, koncertov in druženj z občinstvom. Foto: Neo Visuals/Jaka Bizjak

