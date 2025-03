Pevka Alya letos praznuje 25-letnico kariere, med katero si je vzela le eno leto dni premora – tudi zaradi bolezni, ki jo je pošteno spremenila, in zdaj na marsikaj gleda povsem drugače. Še vedno pa velja za izredno zaposleno pevko, ki je na polno vpeta v različne projekte, tudi v dve glasbeni šoli, v katerih dela z najmlajšimi.

"Če nimaš časa za otroka, potem ga raje ne imeti"

"Obožujem otroke, vsi so moji, ampak vem, da je drugače, če imaš svojega," pravi o delu v glasbeni šoli in materinstvu ter priznava, da veliko razmišlja o teh stvareh. "Sem takšna, da moram začutiti stvari," še doda in se obenem zaveda, da bi ji marsikdo rekel, da ni več časa za razmišljanje. "Vedno sem rekla, da če nimaš časa za otroka, če tukaj ne boš delal kompromisov, potem ga raje ne imeti," je bila neposredna.

Kot lahko slišite v posnetku, pa se je pevka pri tem morda tudi malce zarekla, kar je voditeljica Eva Cimbola takoj opazila in jo povprašala o tem ...

Novo epizodo Spotkasta, v kateri je Alya spregovorila tudi o najtežjem obdobju v svojem življenju, o svojem dolgoletnem srečnem razmerju in o prihajajočih projektih, ujemite že v petek!