Priljubljena pisateljica, igralka in humoristka Desa Muck že vrsto let živi izven mesta in bližje naravi. Čeprav je rojena Ljubljančanka in so bile ulice mestnega središča pravzaprav njen drugi dom, pa danes obisk Ljubljane doživlja povsem drugače. Večer pred obiskom prestolnice mora celo vzeti blago pomirjevalo, da lahko zaspi, saj jo sicer premaga tesnoba.

Ob obisku Ljubljane je doživela kulturni šok

"Odraščala sem na teh ulicah," pravi Desa Muck, ki je nekoč živela na Krakovskem nasipu in kasneje v Šiški. A zdaj je podoba Ljubljane, kot jo je poznala, povsem drugačna in ni več prostora za nostalgijo – pa tudi za slovenščino ne.

Zabaven opis kulturnega šoka, ki ga je doživela, si oglejte v zgornjem posnetku, celotni epizodi pa lahko prisluhnete tukaj.