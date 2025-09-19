Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
19. 9. 2025,
20.37

Petek, 19. 9. 2025, 20.37

Davor Radolfi presenetil: Zapel bom Avsenikovo skladbo

N. V.

Davor Radolfi

Foto: Mediaspeed

Prihodnji konec tedna bo priljubljeni hrvaški glasbenik v Križankah zaznamoval 40 let glasbene kariere, na koncertu pa za slovensko občinstvo pripravlja nekaj posebnega.

Davor Radolfi se 27. septembra vrača v Ljubljano, kjer v Križankah pripravlja veliki koncert ob 40. obletnici svoje glasbene kariere. Kot je povedal v oddaji Jutro na Planetu, se v Ljubljani odlično počuti in tja pogosto prihaja, sploh v hladnejših mesecih, ki jih preživlja v Zagrebu, tako da ga takrat od Ljubljane loči le dobra ura vožnje.

Zahvala slovenskemu občinstvu

Njegove latino uspešnice slovensko občinstvo dobro pozna. "Zame je kompliment, da poznajo in pojejo moje pesmi, sploh zato, ker niso v slovenščini," je v oddaji Jutro na Planetu dejal Radolfi in razkril, da bo v zahvalo slovenskemu občinstvu v Križankah zapel tudi slovensko pesem.

"Slavko Avsenik je bil velik glasbeni avtor in ga zelo cenim, v Križankah bom zapel eno od njegovih pesmi," je povedal Radolfi in ob tem delil zgodbo o srečanju s Slavkovim vnukom Sašem Avsenikom: "Ob neki priložnosti sem bil na kosilu v Begunjah in srečal malega Saša, ki mi je navdušen dejal, da me je tudi njegov dedek cenil, ter mi poklonil cel kup njegovih CD-plošč."

