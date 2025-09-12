Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
12. 9. 2025,
10.32

Osveženo pred

54 minut

TikTok koncert Lewis Capaldi

Petek, 12. 9. 2025, 10.32

54 minut

Posnetek, poln čustev: Lewis Capaldi se je razjokal na odru

Lewis Capaldi, Sheffield | Foto TikTok/lewiscapaldi

Foto: TikTok/lewiscapaldi

Škotski glasbenik Lewis Capaldi se je po dveletnem premoru vrnil na oder, ob prvem nastopu pa so ga preplavila čustva. "Hvala, da ste me počakali," je sporočil oboževalcem.

Lewis Capaldi je pred dobrima dvema letoma oboževalce presenetil, ko je naznanil, da se umika z odrov. Kot je takrat pojasnil, se je za umik odločil, da bi si fizično in duševno opomogel, saj je imel vse močnejše simptome Tourettovega sindroma, ki so ga začeli ovirati pri koncertih.

Pred oboževalce se je zdaj vrnil s turnejo, ki jo je začel na razprodanem koncertu v Sheffieldu, kjer ni manjkalo čustvenih trenutkov. Na družbenih omrežjih je 28-letni Capaldi objavil posnetek s koncerta, na katerem je videti, da ga je podpora občinstva ganila do solz.

@lewiscapaldi

thank you for waiting x

♬ Something In The Heavens - Lewis Capaldi

"Vrnitev na oder mi pomeni več, kot si lahko mislite," je zapisal ob tem. "Hvala, da ste me počakali."

Ob vrnitvi na oder je predstavil tudi novo pesem, balado The Day That I Died, ki jo je označil za svojo najbolj osebno skladbo do zdaj. "Napisal sem jo v obdobju, ko nisem vedel, ali bom še tu," je pojasnil. "Nikoli nisem bil tako žalosten kot takrat. Lepo se je vrniti, a zadnjih nekaj let je bilo težko."

Lewis Capaldi se je z odrov umaknil leta 2023 po nastopu na festivalu Glastonbury, kjer mu je začel pešati glas in je nastop končal z glasno podporo občinstva. "Še vedno se privajam na to, kakšen vpliv ima Tourettov sindrom, in na koncertu je postalo očitno, da se moram posvetiti svojemu duševnemu in fizičnemu zdravju. Le tako bom lahko v prihodnje še vedno počel vse tisto, kar imam rad," je takrat sporočil oboževalcem.

TikTok koncert Lewis Capaldi
