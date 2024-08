27-letni škotski pevec Lewis Capaldi je bil skoraj dve leti v razmerju na daljavo z igralko Ellie MacDowall, ki mu je po poročanju tujih medijev stala ob strani tudi pri njegovih kariernih izzivih, a njuna skupna pot se je zdaj končala. Par se je odločil, da razmerje zaključi.

"Lewis in Ellie sta imela nekaj dolgih pogovorov in odločila sta se, da je najbolje, da stvari končata," je za The Sun povedal vir blizu para in dodal, da je bila to njuna skupna odločitev. "Še vedno sta prijatelja in se pogovarjata, tako da še ni vse izgubljeno," je dodal neimenovani vir.

Na njuno razmerje je vplivala tudi razdalja

Na njuno razmerje je vplivala tudi razdalja, saj Ellie živi Edinburgu, Lewis pa v Londonu, zato sta se težko videvala. "Žalostno je, a navsezadnje sta se imela Lewis in Ellie skupaj čudovito. Enostavno jima ni bilo namenjeno," je povedal vir.

Lewis Capaldi se z Ellie MacDowall ni pogosto pojavljal v javnosti, razmerje sta ohranjala v zasebnosti. Tako so ju letos marca na sprehodu ujeli v mestu Hampstead. Foto: Profimedia

Pevec in avtor ene najbolj uspešnih balad zadnjega desetletja, pesmi Someone you loved, naj bi se po poročanju britanskih medijev že vrnil na delo in v studio, potem ko je lani naznanil, da si bo vzel odmor od glasbe in ustvarjanja.

Capaldiju so leta 2022 diagnosticirali Tourettov sindrom, potem ko so se mu začeli pred tem pojavljati vse močnejši tiki. Te težave so ga začele ovirati pri koncertih, februarja lani v Frankfurtu na primer ni mogel dokončati pesmi, ki jo je nato namesto njega zapelo občinstvo. Maja 2023 je škotski kantavtor kljub vse večjim zdravstvenim težavam izdal svoj drugi album Broken By Desire To Be Heavenly Sent.

