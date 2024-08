Kip Casha bo drugi po vrsti, ki so ga posvetili enemu od prebivalcev Arkansasa. Postavili ga bodo po tem, ko so maja letos že odkrili kip v čast borki za državljanske pravice Daisy Bates, poročajo tuji mediji.

Eden največjih glasbenikov druge polovice 20. stoletja

Leta 2019 so zakonodajalci v zvezni državi Arkansas sprejeli predlog zakona, ki določa, da obstoječa kipa guvernerja zvezne države iz 18. Jamesa P. Clarka in odvetnika Uriaha Rosea iz 19. stoletja zamenjajo s podobama Casha oziroma Batesove. Oba kipa sta v zadnjih letih sprožila odpor, zlasti zaradi Clarkove deklaracije iz leta 1894, ki je pozvala demokratsko stranko, naj ohrani "standarde belopoltih". Medtem je Rose med državljansko vojno ostal zvest Konfederaciji.

Johnny Cash (1932–2003) je bil eden največjih glasbenikov druge polovice 20. stoletja. Znan je bil po svojem globokem baritonu in pesmih, kot so Man in Black, Ring of Fire in I Walk the Line. Nastopal je tudi na filmu in televiziji. Njegova zapuščina se širi tudi dve desetletji po njegovi smrti, saj je junija posthumno izšel nov album z naslovom Songwriter.

