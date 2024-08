Olimpijske igre v Parizu potekajo med 26. julijem in 11. avgustom. Nastopa 10.714 športnikov in športnic, ki tekmujejo v 32 različnih športih. Kot ljubitelji športa in spremljanja športnih tekmovanj zanje navijajo tudi številni svetovni glasbeniki, igralci in nekdanji športniki, ki držijo pesti, da se športniki iz njihovih držav uvrstijo čim višje in osvojijo kakšno izmed medalj. Zaradi slave in priljubljenosti na številnih tekmovanjih pritegnejo veliko pozornosti.

Poglejte, kateri zvezdniki so si ogledali olimpijske igre v Parizu in za koga so navijali:

Tom Cruise

Igralec Tom Cruise si je ogledal nedeljske kvalifikacije v gimnastiki, kjer je navijal za ameriško zvezdnico Simone Biles. Ker je v kvalifikacijah nastopila tudi edina slovenska telovadka Lucija Hribar, je najverjetneje spremljal tudi njen nastop. V Parizu je sicer dobil precej pozornosti, saj so ga ves čas oblegali oboževalci, ki so se želeli z njim fotografirati.

Foto: Reuters

Nicole Kidman in Keith Urban

V francosko prestolnico je pripotovala tudi Cruisova nekdanja žena Nicole Kidman. Skupaj z možem Keithom Urbanom ter hčerkama Faith in Sunday Rose si je ogledala torkovo ekipno tekmo v športni gimnastiki, kjer je ekipa ZDA osvojila zlato odličje.

Foto: Profimedia

Bill Gates

Ustanovitelj Microsofta Bill Gates je za Bilesovo navijal na posamični tekmi, ki je bila na sporedu v četrtek. Družbo sta mu delala hči Jennifer Gates in njen mož Nayel Nassar.

Foto: Guliverimage

Lady Gaga

Pevko Lady Gaga smo lahko spremljali že na otvoritveni slovesnosti, kjer je zapela pesem Mon Truc en Plumes, s katero se je poklonila pokojni francoski baletni plesalki Zizi Jeanmaire. Preteklo nedeljo si je ogledala še nastope ameriških plavalcev, družbo pa ji je delal zaročenec Michael Polansky.

Foto: Reuters

Michael Phelps

Nekdanjega ameriškega plavalca in dobitnika zlate olimpijske medalje Michaela Phelpsa so opazili na četrtkovi tekmi golfistov. V Pariz je pripotoval skupaj z ženo Nicole Johnson in najmlajšim sinom Nicom.

Foto: Reuters

Kendall Jenner

Članica družine Kardashian-Jenner si je ogledala finalni nastop gimnastičarke Simone Biles, ki je v četrtek osvojila zlato medaljo in se osem let po Riu 2016 vrnila na olimpijski prestol. Poleg Bilesove je navijala tudi za Američanko Suni Lee, ki je osvojila bronasto medaljo.

Foto: Reuters

John Legend, Chrissy Teigen in Nick Jonas

Zakonca John Legend in Chrissy Teigen smo lahko opazili že na otvoritveni slovesnosti, s hčerko Luno in sinom Milesom pa sta si ogledala nedeljske kvalifikacije v gimnastiki. Družbo jima je delal tudi igralec in glasbenik Nick Jonas.

Foto: Profimedia

Ariana Grande

Za Bilesovo in Leejevo je na kvalifikacijah navijala tudi glasbenica Ariana Grande. Njune nastope si je ogledala z bratom Frankiejem.

Foto: Reuters

Snoop Dogg

Raperja Snoop Dogga je na letošnjih olimpijskih igrah doletela posebna čast. Pred otvoritveno slovesnostjo je namreč po Parizu ponesel olimpijsko baklo. V nadaljevanju iger si je ogledal kvalifikacije v gimnastiki in tekmo juda ter na obeh tekmovanjih stiskal pesti za ameriške olimpijce.

Foto: Reuters

Jessica Chastain

Na nedeljskih kvalifikacijah so fotografi v objektiv ujeli tudi ameriško igralko Jessico Chastain, ki si je nastope olimpijcev ogledala skupaj s hčerko Giulietto.

Foto: Reuters

Nina Dobrev in Shaun White

Tudi pred kratkim poškodovana igralka Nina Dobrev je pripotovala v Pariz. Po nesreči z motorjem, po kateri je pristala v bolnišnici, si je z izbrancem, nekdanjim deskarjem Shaunom Whitom, ogledala kvalifikacije v gimnastiki.

Foto: Reuters

Anna Wintour

Novinarka in urednica revije Vogue je za Bilesovo stiskala pesti na nedeljskih kvalifikacijah. Kot modno poznavalko je njeno pozornost zagotovo pritegnil Bilesin dres, ki ga je krasilo več kot deset tisoč kristalov Swarovski.

Foto: Reuters

Natalie Portman

Ameriško igralko Natalie Portman so na ekipni tekmi v športni gimnastiki opazili v družbi francoskega premierja Gabriela Attala.

Foto: Reuters

Spike Lee

Tudi filmski režiser Spike Lee ni zamudil ekipnega tekmovanja v gimnastiki, na katerem je pričakovano slavila ameriška reprezentanca. Za dekleta je bučno navijal in stiskal pesti, pri tem pa so ga ujeli tudi fotografi.

Foto: Reuters

Tony Parker

Košarkar Tony Parker si je finale v gimnastiki ogledal skupaj s partnerko Agathe Teyssier, sicer francosko igralko, in sinom Liamom.

Foto: Profimedia

Španski princesi Leonor in Sofia

Med tistimi, ki v Parizu navijajo za svojo reprezentanco, sta tudi hčerki španskega kralja Filipa VI., Leonor in Sofia. Zaradi svoje simpatičnosti sta pritegnili veliko pozornosti, med drugim pa sta si ogledali odbojkarsko tekmo med Španijo in Nizozemsko ter tekmo namiznega tenisa.

Foto: Reuters

