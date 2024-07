Celine Dion v Parizu navdušila z glamurozno obleko

Celine Dion je na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu 2024 presenetila občinstvo z izjemnim nastopom in dih jemajočo obleko. Njeno vrnitev na oder je zaznamovala bleščeča kreacija hiše Dior, ki jo je oblikovala Maria Grazia Chiuri. Za njeno izdelavo je bilo potrebnih več kot tisoč ur dela, obleka je vključevala kar 500 metrov bisernih obrob. Celine je v obleki nastopila na Eifflovem stolpu in odpela čustveno izvedbo pesmi Hymne à l’Amour Edith Piaf.

Njen nastop je bil prvi po diagnozi sindroma otrdelega telesa leta 2022, kar je dodatno poudarilo pomembnost tega trenutka. Obleko so dopolnjevali bleščeč nakit in elegantna pričeska z nizko figo. Zvezdnica je na Instagramu izrazila hvaležnost vsem, ki so pripomogli k uresničitvi njenega nastopa.

Foto: Profimedia

Posebnost obleke ni bila zgolj v estetiki, ampak tudi v tehnični izdelavi. Diorjev atelje je uporabil napredne tehnike ročnega vezenja in natančnega krojenja, kar je obleki dalo edinstven sijaj in eleganco. Z več kot tisoč urami dela je ta obleka postala simbol predanosti in umetnosti, ki ju hiša Dior prinaša v svet visoke mode.

Otvoritve v Parizu pa so se udeležili tudi številni drugi zvezdniki. V spodnji galeriji si lahko ogledate, kakšen stajling so izbrali.

Cynthia Erivo in Ariana Grande Foto: Profimedia Lindsey Vonn Foto: Profimedia Shaun White in Nina Dobrev Foto: Profimedia Chrissy Teigen in John Legend Foto: Profimedia Serena Williams Foto: Profimedia Zendaya Foto: Profimedia Lady Gaga Foto: Profimedia

