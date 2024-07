Iz Narodnega muzeja voščenih lutk na Irskem so sporočili, da umikajo pravkar postavljeno lutko glasbene legende Sinead O'Connor, potem ko so njena družina, oboževalci in širša javnost izrazili negativna mnenja o njenem videzu. Z novo voščeno lutko so v muzeju v Dublinu želeli počastiti pevko ob obletnici smrti, a se je namera za zdaj izjalovila.

Ker so bili odzivi drugačni od pričakovanih, so v muzeju lutko umaknili le dan po tem, ko so jo postavili. Nadomestili naj bi jo z novo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Muzej je na Instagramu med drugim sporočil, da voščena lutka ne ustreza njihovim visokim standardom ali standardom njihovih oboževalcev. "Narodni muzej voščenih lutk Plus začenja nov projekt, s katerim bi ustvarili bolj natančno predstavitev," so zapisali.

"V odgovor na povratne informacije javnosti glede voščene figure priznavamo, da trenutna predstavitev ni izpolnila naših visokih standardov ali pričakovanj predanih oboževalcev Sinead," so dodali.

Brat Sinead O'Connor figuro označil za grozno

V izjavi so med drugim dodali, da se v muzeju strinjajo, da "lutka ne zajema edinstvene prisotnosti in bistva Sinead v celoti" ter da bo novo delo poskušalo bolje odražati njen pravi duh in kultno podobo.

Brat pevke in tekstopiske John O'Connor je figuro označil za grozno, medtem ko so uporabniki družbenih omrežij obsojali njeno nepodobnost s pevko, ki je najbolj znana po priredbi pesmi Nothing Compares 2 U iz leta 1990. Voščena lutka ni prav nič podobna moji sestri, je irska televizijska postaja RTE citirala O'Connorja.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je menil, da je vosek videti kot nekaj med manekenko in Thunderbirds. Ocenil pa je tudi, da bi kip, če želijo počastiti spomin na njeno sestro, lahko postavili v Dublinu.

Glasbenica zaslovela v 90. letih prejšnjega stoletja

Pevko so 26. julija lani našli neodzivno na njenem domu v južnem Londonu. Stara je bila 56 let. Londonski mrliški oglednik je januarja objavil, da je umrla naravne smrti.

Ob smrti so se je spomnili številni oboževalci, pa tudi glasbeniki in zvezdniki po vsem svetu, predvsem pa v njeni domovini na Irskem. Številni so jo avgusta pospremili tudi na zadnjo pot v Brayu, irskem mestu blizu Dublina, kjer je živela 15 let.

Glasbenica je po svetu zaslovela v 90. letih prejšnjega stoletja, znana pa je bila po tem, da je kritizirala zlasti Katoliško cerkev.