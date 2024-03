Upravitelji dediščine Sinead O'Connor zahtevajo, da Trump neha uporabljati njeno glasbo

Upravitelji dediščine pokojne irske pevke in aktivistke Sinead O'Connor ter glasbena založba Chrysalis Record so v skupni izjavi od bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa zahtevali, da na političnih zborovanjih takoj preneha uporabljati njeno glasbo, danes poroča britanski BBC.

Trump je februarja na zborovanju v Marylandu med kampanjo za predsedniško nominacijo republikanske stranke predvajal njeno najbolj znano uspešnico Nothing Compares 2 U.

Menijo, da bi bila pevka "ogorčena, prizadeta in užaljena"

Upravitelji dediščine pevke in njena dolgoletna založba so v skupni izjavi poudarili, da bi bila pevka, ki je umrla julija lani v starosti 56 let, "ogorčena, prizadeta in užaljena" zaradi uporabe njene glasbe na Trumpovih političnih zborovanjih.

Izpostavili so, da je živela po "strogem moralnem kodeksu, ki so ga opredeljevali poštenost, prijaznost, pravičnost in spodobnost do sočloveka".

"Zato smo z ogorčenjem izvedeli, da je Trump na svojih političnih zborovanjih uporabljal njeno kultno izvedbo skladbe Nothing Compares 2 U," so dodali.

Trumpa pevka označevala za svetopisemskega hudiča

Poudarili so, da brez pretiravanja lahko rečejo, "da bi bila Sinead ogorčena, prizadeta in užaljena, če bi njeno delo na ta način napačno predstavljal nekdo, ki ga je označevala za svetopisemskega hudiča".

Kot varuhi njene zapuščine so na koncu skupne izjave zahtevali, "da Trump in njegovi sodelavci takoj prenehajo uporabljati njeno glasbo".

Že nekaj glasbenikov je zahtevalo, da Trump na svojih zborovanjih ne uporablja več njihove glasbe

Vrsta glasbenikov je od Trumpa že zahtevala, da na zborovanjih ne uporablja več njihove glasbe. Med njimi so bili Johnny Marr iz skupine Smiths, Rihanna, Neil Young, skupina Linkin Park ter pevec skupine Aerosmith Steven Tyler, poroča britanski Guardian.

Sinead O'Connor je umrla 26. julija lani. Sredi 80. let prejšnjega stoletja je veljala za enega največjih talentov glasbene industrije. Njeno najbolj znano pesem Nothing Compares 2 U iz leta 1990 je napisal Prince, velja pa za eno največjih radijskih uspešnic vseh časov. Posnela je deset samostojnih studijskih albumov, zadnjega z naslovom I'm Not Bossy, I'm the Boss leta 2014.

V Dublinu rojena glasbenica je bila znana tudi po svojem uporništvu ter jasnem izražanju političnih in družbenih stališč. Z brezkompromisno kritiko Katoliške cerkve naj bi prispevala tudi k spremembi miselnosti v pretežno katoliški Irski.