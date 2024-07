Beyonce dobila svojo voščeno lutko, ljudje so zgroženi

Grevin, muzej voščenih lutk v Parizu, je spet tarča kritik. Lani so zgražanje in posmeh poželi z lutko igralca Dwaynea Johnsona, ki je imela občutno presvetlo polt, zdaj pa so ga polomili še z lutko pevke Beyonce.

Foto: Reuters

Voščeno Beyonce so predstavili v četrtek, spletna javnost pa je nemudoma skočila v zrak. Ob posnetku lutke, ki ga je muzej objavil na Instagramu, se je vsul plaz kritik na račun njenega videza:

"Ste že kdaj videli Beyonce? Nobene podobnosti ni."

"Odlično opravljeno, le Beyonce ne opazim nikjer."

"Videti je kot Janet Jackson."

"Kako se v francoščini reče: 'Groza, poskusite še enkrat'?"

"Upam, da Beyonce tega ne bo nikoli videla."

"Ali vas nič ne moti, da ga vsakič polomite?"

Z voščeno lutko Beyonce so imeli sicer težave tudi v Madame Tussauds, slavnejšem londonskem muzeju voščenih lutk. Njim so očitali, da je polt pevkine voščene lutke presvetla, podobno, kot se je Parižanom zgodilo s The Rockom.