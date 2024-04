Novi album z naslovom Act II: Cowboy Carter, ki ga je ameriška pevka Beyonce izdala 29. marca, je že v nekaj dneh podrl kar nekaj rekordov. Tako Spotify kot tudi Amazon Music, dve veliki pretočni platformi za predvajanje glasbe, sta na svojih družbenih omrežjih zapisali, da je do zdaj pevkin osmi studijski album na trgu zelo uspešen.

Že prvi dan je album postal najbolj predvajan album v enem dnevu letos

Na albumu se je 42-letnica dotaknila svojega odraščanja v teksaškem Houstonu, ki se ponaša s tradicijo kavbojskega načina življenja in country glasbo.

"V petek, 29. marca, je Beyoncéjin Cowboy Carter postal največkrat predvajan album Spotifya v enem dnevu v letu 2024 do zdaj," so v objavi zapisali na Spotifyu. Prav tako se je prvič letos zgodilo, da je tovrstni naziv pripadel country albumu. Tudi Amazon Music je objavil, da je najnovejši Beyoncejin album največji albumski prvenec na njihovi platformi z največ prvimi globalnimi predvajanji izmed vseh njenih objavljenih albumov in največ prvimi dnevnimi predvajanji za country album ženske izvajalke.

Sodelovala s številnimi znanimi izvajalci

Album vsebuje edinstveno priredbo skladbe Jolene Dolly Parton in vključuje številne znane izvajalce, vključno s Partonovo, kot so Willie Nelson, Miley Cyrus, Post Malone in prva temnopolta ženska, ki je nastopila v Grand Ole Opry, Linda Martell.

Na albumu, na katerem je 27 pesmi, je sodelovala tudi z vzhajajočimi temnopoltimi umetniki, med drugim s Tannerjem Adellom, Brittney Spencer, Tiero Kennedy, Reyno Roberts, Williejem Jonesom in Shaboozeyjem.

Kot je Beyonce zapisala na svojem Instagram profilu, je album izdelovala pet let, in dodala, da ne gre za country album, ampak njen album, ki se je rodil iz izkušnje, ki jo je občutila pred leti, ko se ni počutila dobrodošlo. "Toda zaradi te izkušnje sem se poglobila v zgodovino country glasbe in preučila naš bogat glasbeni arhiv. Lepo je videti, kako lahko glasba združi toliko ljudi po vsem svetu, obenem pa okrepi glasove nekaterih ljudi, ki so toliko svojega življenja posvetili izobraževanju o naši glasbeni zgodovini," je zapisala.

Znamka Levi's Jeans zaradi pevke pričakuje povečano prodajo

Uspeh je dosegel tudi njen napovedni singel Texas Hold 'Em, ki je še vedno na vrhu Billboardove lestvice Hot 100, trenutno na 11. mestu, Beyoncé se bo v zgodovino zapisala tudi kot prva Afroameričanka, ki je s country albumom osvojila prva mesta glasbenih lestvic.

Tudi blagovna znamka kavbojk Levi's Jeans zaradi pevkine velike prepoznavnosti in popularnosti pričakuje porast v prodaji svojih artiklov. Na albumu se je znašla tudi pesem, ki je z naslovom počastila slavno znamko hlač, pevka pa jo izvaja s Postom Malonom.

