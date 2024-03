Siddharta predstavila nov album, z njim bodo zaokrožili po Sloveniji #foto #video

Skupina Siddharta je izdala nov studijski album X in ga predstavila danes, le dva dneva pred začetkom turneje Prepovedana, ki so jo naslovili po eni od novih skladb. Člani zasedbe tudi tokrat ostajajo zvesti svoji poti, na kateri ustvarjajo glasbo, ki jih povezuje, z njo pa se želijo povezati tudi z občinstvom. Prvi koncert turneje bo v Kopru.

Album X, ki je izšel tako v fizični obliki kot na pretočnih platformah, je njihov deseti po vrsti.

Z novimi desetimi skladbami je izšel šest let po prejšnjem albumu Nomadi in le nekaj mesecev za tem, ko so razprodali dvorano Stožice v spomin na ploščo Rh-, ki je pred 20 leti pomenila določeno prelomnico v njihovi karieri, saj so jo pospremili z velikim koncertom na Bežigrajskem stadionu skupaj z radijskimi simfoniki.

V skladbah se dotikajo tako izgubljenih priložnosti ter lepih in slabih ljubezenskih zgodb

Na vprašanje, o čem prepevajo tokrat, je basist Jani Hace povedal, da bi o tem lahko najbolje odgovoril frontman in tekstopisec Tomi Meglič, čeprav vsi po malem vplivajo na skladbe. V njih se dotikajo tako izgubljenih priložnosti kot lepih in slabih ljubezenskih zgodb, pa tudi aktualnega hitrega tehnološkega napredka in tega, ali je človek sploh sposoben, da bi "vse to sprocesiral" za časa svojega življenja.

"Na splošno pa se vedno ukvarjamo s tem, da izrazimo neko emocijo. Se pravi, da glasba ni samo neko naše tehnično sredstvo, ampak nekaj, kar uspe povezati nas člane benda in s tem se poskušamo povezati tudi z našo publiko. To je naše vodilo in o tem govorijo tudi teksti," je povedal Hace.

"Kdorkoli je prebral knjigo Siddharta Hermana Hesseja, na osnovi katere je bend dobil ime, ve, da je pot cilj. Ne iščemo ciljev kot cilje, ampak zares pomembno je tisto, kar se nam zgodi na sami poti. Se mi zdi, da je to bend precej zaznamovalo. Zdi se mi, da povezava s to mislijo iz te knjige še vedno deluje," je še povedal Hace.

Basist Siddharte Jani Hace o novem albumu:

Podali se bodo po dvoranah po Sloveniji

Večino materiala za album, ki je izšel pri založbi Nika, so posneli v studiu v Šentjerneju, producent je bil Dejan Radičević. Z njim bodo do začetka poletne festivalske sezone na prostem zaokrožili po dvoranah po Sloveniji, od začetnega Kopra prek Novega mesta, Maribora, Kranja, Celja, Šempetra pri Gorici in Kočevja do Velenja. Ponekod bodo koncerte uvedle predskupine, med njimi Paul Grem, Plateau in Delta Riff.