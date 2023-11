Ministrica Tanja Fajon z možem uživala na koncertu Siddharte #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sobotnega kar triinpolurnega koncerta skupine Siddharta so se udeležili tudi nekateri znani Slovenci. V Stožicah so med drugim opazili ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon, ki je uživala v družbi moža.

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je razprodanega koncerta udeležila z možem Veitom Ulrichom Braunom. Gre za nemškega novinarja in snemalca, ki je tako kot njegova žena več let sodeloval z RTV Slovenija. Fajonova je kot novinarka tam delovala med letoma 1995 in 2009, od leta 2001 tudi kot dopisnica iz Bruslja, Braun pa je bil od leta 2007 član njihove bruseljske dopisniške ekipe.

Ljubitelj Siddharte tudi mariborski župan

Na koncertu je bil tudi mariborski župan Saša Arsenovič, ki pa so ga fotografirali samega. Od leta 2019 je sicer poročen s Katjo Jaušovec, s katero imata dva sinova, Arsenovič pa ima iz prejšnjega zakona še dve hčerki.

Mariborskega župana Sašo Arsenoviča so na koncertu Siddharte fotografirali samega. Foto: Mediaspeed

Triinpolurnega koncerta se je udeležil tudi slovenski igralec Marko Miladinović, ki so ga prav tako fotografirali samega.

Igralec Marko Miladinović na koncertu Siddharte Foto: Mediaspeed

Prvi samostojni koncert v Areni Stožice

Skupina Siddharta je na sobotnem koncertu sicer zaznamovala 20. obletnico izida albuma Rh-, spomnili pa so se tudi velikega koncerta, ki so ga pred 20 leti s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija odigrali na Plečnikovem stadionu.

Razprodani koncert v Stožicah je bil njihov prvi samostojni koncert v tej največji slovenski koncertni dvorani.

Utrinke s koncerta si lahko ogledate v spodnjem posnetku:

