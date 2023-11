Taylor Swift po koncertu v objem in po strasten poljub izbranca Travisa #foto

Fotografi so pevko Taylor Swift na njeni svetovni turneji The Eras Tour v Argentini prvič v javnosti ujeli med poljubljanjem svojega izbranca Travisa Kelceja.

Čeprav so fotografi v preteklih tednih in mesecih večkrat ujeli pevko Taylor Swift med ogledom tekme in spodbujanjem svojega izbranca, igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja, ki igra za ekipo Kansas City Chiefs, pa so bile njune vloge tokrat obrnjene. Kelce je prišel na ogled koncerta 33-letne pevke, ki pa mu je na koncertu v Buenos Airesu pripravila tudi presenečenje.

Pevka in igralec ameriškega nogometa sta se nežnostim prepustila kar v javnosti. Foto: Profimedia

Taylor Swift running to kiss Travis Kelce after her show in Argentina. pic.twitter.com/pz6g9sgjNn — Pop Crave (@PopCrave) November 12, 2023

Spremenila je besedilo pesmi

Med izvajanjem svoje pesmi Karma je pevka nekoliko spremenila besedilo svoje pesmi in ga posvetila svojemu izbrancu, ki je več kot očitno na koncertu užival. Ogledal si ga je v družbi pevkinega očeta Scotta Kingsleya Swifta v šotoru za goste. Pevka je v svoji pesmi zapela: "Karma je moški pri Chiefsih, ki pride naravnost k meni domov." Štiriintridesetletnemu igralcu Chiefsov se je na obrazu narisal velik nasmeh, po ramenu pa ga je potrepljal tudi Taylorin oče, ki je bil nad spremembo besedila tudi sam navdušen.

Travis Kelce je na koncertu izbranke očitno užival in bil nad videnim in slišanim navdušen. Foto: Profimedia

Več kot očitno je bil nad slišanim navdušen tudi izbranec pevke, ki je med izvajanjem pesmi nasmejano dvignil roke. Med koncertom je Swiftovi na oder tudi poslal poljub in ji ob koncu izvedbe omenjene pesmi tudi pomahal.

🎥| Travis Kelce's reaction to "Karma is the guy on the Chiefs" pic.twitter.com/aXnJFTMhXn — The Swift Society (@TheSwiftSociety) November 12, 2023

"Delita si močno delovno etiko in zelo cenita življenje in svojo kariero"

Po koncu koncerta je Swiftova nemudoma stekla v objem Kelceja in ga pred šotorom za goste tudi strastno poljubila ter prvič javno pokazala, da je njuna zveza uradna in da sta več kot očitno zelo zaljubljena.

Par so v Buenos Airesu že opazili na večerji, Kelce pa se je turneji v Argentini pridružil na dan koncerta, poroča portal People. Eden izmed virov je povedal, da sta na zmenku izgledala ljubko in da sta se med odhodom iz restavracije držala za roke. Potem ko so mediji zvezdnika septembra prvič začeli romantično povezovati, je konec oktobra njuna romanca hitro postala resnejša. "Delita si močno delovno etiko in zelo cenita življenje in svojo kariero, močno družinsko vez ter vrednote," je še za People povedal vir.

Preberite še: