Lastnika Dallasa vreščala ob velikem jackpotu NBA kot najstnici na koncertu Taylor Swift

Dallas Mavericks so na loteriji NBA nabora 2025 doživeli zgodovinski trenutek. Čudež. Z le 1,8-odstotno verjetnostjo so osvojili prvo izbiro, kar skoraj zagotovo pomeni prihod Cooperja Flagga, enega najbolj talentiranih igralcev zadnjega desetletja. Novica ni navdušila le navijačev Mavsov. Najbolj čustveno sta se odzvala nekdanji večinski lastnik Mark Cuban in njegov naslednik Patrick Dumont, ki sta po besedah prvega "vreščala kot najstnici na koncertu Taylor Swift".