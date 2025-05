Zlomil se je, lepe besede pa mu je namenil tudi Dončić #video

Slovenski košarkar Luka Rupnik, ki je pred kratkim naznanil konec svoje športne kariere, je doživel veliko presenečenje, ki mu ga je pripravil njegov trenutni klub. Oglasili so se tudi številni slovenski košarkarji, med njimi tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić.

Rupnik je prejšnji teden na svojem profilu na Instagramu sporočil, da zaključuje kariero, ki jo bo končal pri francoskem drugoligašu Poitiersu. V njegovem klubu so mu s pomočjo slovenskih košarkarjev pripravili čustveno presenečenje. Enaintridesetletni Rupnik ob predvajanju videoposnetka ni mogel zadržati solz.

Kaj mu je sporočil Dončić?

Zelo so izstopale besede Luke Dončića, trenutno enega najboljših košarkarjev na svetu: "Rule, vsa čast za tvojo kariero. Uživaj na teh zadnjih tekmah. Vse si dal od sebe, hvala za lepe trenutke v Španiji, ki sva jih delila, in srečno na novi poti."

Luka Rupnik je nosil tudi dres slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

Nepozabni trenutki in doživetja

"Luka, brat moj. Čestitam ti za kariero in želim ti srečno na novi poti. Hvala ti za vse spomine, ki jih imam s teboj. Še enkrat, srečno na novi poti," mu je sporočil Edo Murić.

Iskrene besede mu je namenil tudi njegov najboljši prijatelj Jaka Blažič, ki meni, da je konec kariere vendarle prišel nekoliko prezgodaj. "Hvala ti za vse skupne, nepozabne trenutke in doživetja na košarkarskih igriščih. Navsezadnje so ta pripeljala do tega, da sva postala najboljša prijatelja. Radi te imamo."

