Zgodil se je čudež: Dallas zmagal na loteriji lige NBA, Cuban presrečen!

Franšiza Dallas Mavericks je priča neverjetnemu letu 2025, polnem razburljivih dogajanj. Po šokantni menjavi, v kateri je navijače razburila selitev Luke Dončića v Los Angelesa, pozneje pa je Kiddova četa, zdesetkana zaradi številnih poškodb ostala brez nastopa v končnici lige NBA, je Dallas na loteriji lige NBA zadel glavni dobitek! Čeprav so bile možnosti zelo majhne, mu je žreb čudežno dodelil možnost prvega izbora. Generalni direktor Nico Harrison, ki je po odhodu Dončića deležen ostrih kritih in negodovanj navijačev, ima tako možnost, da v Teksas pripelje košarkarskega dragulja Cooperja Flagga, o katerem sanjajo vsi klubi lige NBA. Nekdanji Dončićev šef Mark Cuban ne skriva veselja!

Loterija lige NBA je tudi letos opravičila svojo nepredvidljivost. V preteklosti je že večkrat ponudila številne primere, v katerih so klubi, ki so k žrebu pristopili z zelo majhnimi možnosti za prvo mesto, nato prejeli glavno nagrado. Dallas, ki je po odhodu Luke Dončića v zadnjih mesecih doživljal udarec za udarcem, je imel tako kot eden izmed 14 klubov, ki se niso uvrstili v končnico lige NBA in so lahko sodelovali v končnici, zgolj 1,8 odstotka možnosti za pridobitev prvega mesta.

Tako je namestnik komisarja Lige NBA Mark Tatum čestital predstavniku Dallas Rolandu Blackmanu za prvo mesto na loteriji lige NBA. Foto: Reuters

A znova se je zgodil čudež. Dallas je dobil loterijo, s tem pa si je tako rekoč že zagotovil največjega talenta, ki se bo letos znašel na naboru. To je 18-letni Cooper Flagg, največji kandidat za št. 1 na letošnjem naboru. Ameriški najstnik blesti v dresu univerze Duke ter pri svojih 206 cm navdušuje s svojimi fizičnimi sposobnostmi in atraktivno igro.

Mladi košarkarski as Cooper Flagg velja za prvega kandidata za prvo mesto na letošnjem naboru lige NBA. Foto: Reuters

Bo Flagg torej postal nov obraz franšize, na katerem bo Dallas Mavericks gradil prihodnost? Lani so telički na krilih izjemnega Luke Dončića zaigrali v velikem finalu in izgubili proti Bostonu, letos pa po ogromni prevetritvi moštva in neverjetni smoli s poškodbami igralcev ostali brez nastopa v končnici. Kaj bo prinesla sezona 2025/26, v kateri pri navijačih osovraženi generalni direktor Harrison pričakuje zelo odmevne dosežke?

Prva reakcija Marka Cubana:

Čeprav so imeli klubi z najslabšim izkupičkom v tej sezoni največje možnosti za osvojitev prvega mesta na loteriji, je glavna nagrada končala v rokah Dallasa. Utah, Washington in Charlotte, prav vsi so v tej sezoni v rednem delu lige NBA zmagali na manj kot 20 tekmah, so se lahko pohvalili s 14-odstotno možnostjo, a jim tudi to ni pomagalo do prvega mesta.

Nabor lige NBA bo potekala 25. junija v dvorani Barclays Centre v Brooklynu, kjer se je pred sedmimi leti prvič košarkarski javnosti v ZDA predstavil tudi Luka Dončić.

Po žrebu, ki je osrečil Dallas, na socialnih omrežjih ne manjka teorij zarote o tem, kako za vsem skupaj stoji vodstvo lige NBA. Omenja se razlaga, kako naj bi Mavericks prejeli glavno nagrado zaradi vsega skupaj, kar jih je doletelo po šokantnem odhodu Dončića v Los Angeles, s katerim je želelo tekmovanje poskrbeti za dvig priljubljenosti lige NBA.

