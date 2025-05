V košarkarski ligi NBA imajo New York Knicks priložnost, da na domačem parketu v polfinalu vzhodne konference še poglobijo krizo aktualnih prvakov Boston Celtics. Ti so presenetljivo izgubili obe tekmi serije na domačem igrišču in lahko zdaj zaostanejo že z 0:3 v zmagah. Ponoči bosta tretjo tekmo polfinala na zahodu odigrali še moštvi Minnesota Timberwolves in Golden State Warriors, v kateri je izid izenačen na 1:1 v zmagah.

Bodo aktualni prvaki lige NBA v New Yorku potonili še globlje?NY Knicks proti favoriziranemu Bostonu, ki je lani v finalu s 4:1 premagal takrat še Dončićev Dallas, vodijo z 2:0. Jalen Brunson in druščina so dobili obe tekmi drugega kroga končnice v Bostonu, zdaj pa imajo v domačem Madison Square Gardnu priložnost, da z aktualnimi prvaki celo pometejo. Tretja tekma se bo začela danes ob 21.30 po slovenskem času, z zmago bi Knick povedli že z bržčas neulovljivih in senzacionalnih 3:0.

V nedeljo zjutraj po našem času se bosta v San Franciscu spopadla še moštvi Golden State Warriors in Minnesota Timberwolves. Volkovi, ki so v konferenčnem četrtfinalu s 4:1 izločili LA Lakers Luke Dončića, so nekoliko presenetljivo izgubili prvo domačo tekmo serije (88:99), pa se nato na drugi pokazali v drugačni luči in zmagali s 117:93. Moštvi sta se zdaj preselili v San Francisco, domači pa bodo spet pogrešali ostrostrelca Stepha Curryja, ki se je poškodoval že na prvi tekmi serije.

Liga NBA, 9. maj, konferenčni polfinale:

Liga NBA, konferenčni polfinale: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Denver Nuggets (4) /1:2/

Minnesota Timberwolves (6) – Golden State Warriors (7) /1:1/ Vzhod:

Cleveland Cavaliers (1) – Indiana Pacers (4) /1:2/

Boston Celtics (2) – New York Knicks (3) /0:2/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

