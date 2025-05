V noči na ponedeljek sta bili odigrani dve tekmi končnice lige NBA konferenčnega polfinala. Oklahoma City Thunder so v tekmi, ki jo je zaznamoval neverjeten strelski mrk v uvodni četrtini, v gosteh premagali Denver Nuggets (92:87) in rezultat v skupnih zmagah izenačili na 2:2. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je znova obsedel na klopi. Indiana Pacers pa so s 129:109 nadigrali najboljšo ekipo vzhoda rednega dela, Cleveland Cavaliers, potem ko so že ob polčasu vodili s kar +41. S tem so si Pacers zagotovili tudi prvo zaključno žogo, saj vodijo s 3:1 v zmagah.

Neverjetno, kaj se je dogajalo na uvodni tekmi večera v končnici lige NBA. Oklahoma City je na gostovanju v Denverju po prvi četrtini vodila z nenavadno nizkim rezultatom 17:8.

Košarkarski spektakel v Denverju si je v živo ogledala tudi ameriška alpska smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin. Prihaja iz 100 milj oddaljenega Vaila. Foto: Reuters

Obe ekipi sta tako skupaj dosegli le 25 točk ter izenačili neslaven rekord najslabšega napada v eni četrtini v zgodovini tekmovanja, kar se tiče izločilnega dela. Gostitelji so v uvodnih 12 minutah za tri točke metali katastrofalnih 0/14 in tudi v tej statistični prvini izenačili najslabši dosežek v zgodovini tekmovanja, skupno pa iz igre metali 2/22. Dosegli so le osem točk, najmanj v zgodovini franšize v končnici.

This has to be one of the worst first quarters in NBA history from the Nuggets



2/22 FG

0/14 3PT

5 TOs



Denver trails OKC 8-17 pic.twitter.com/SOJtEoU34B — SleeperNuggets (@SleeperNuggets) May 11, 2025

Dosti boljši niso bili niti gostje iz Oklahome. Zadeli so le enega od 11 metov za tri točke, iz igre pa metali skromnih 7/23. To je bila torej strelsko izenačena najslabša četrtina v zgodovini play-offa lige NBA, v kateri sta ekipi skupno za tri točke metali neverjetnih 1/25. Edini, ki je zadel za tri točke, je bil Lu Dort. V uvodni četrtini sta na tekmi končnice lige NBA tako malo točk dala le še Detroit in Toronto. Pistons so 21. aprila 2002 po prvi četrtfini vodili s 16:9.

Denverju uspelo v 17. poskusu

V nadaljevanju je košarkarjem le steklo v napadu. Russell Westbrook je ob ogromnem navdušenje polnih tribun v Ball Areni postal prvi košarkar Denverja, ki je zadel trojko na srečanju. To je bil 17. poizkus Nuggetsov za tri točke! Srbski as Nikola Jokić v uvodni četrtini ni dosegel niti točke, v drugi pa se je le prebudil. Takrat jih je dal 11. Po nenavadni trojki v zadnji sekundi prvega polčasa je znižal zaostanek na 36:42. Pri gostih je sicer pri doseganju točk pričakovano prednjačil Shai Gilgeous-Alexander (15), prvi kandidat za priznanje MVP igralca sezone.

Kako je Nikola Jokić ob koncu prvega polčasa zadel za tri točke:

Jokić with a WILD leaning triple to beat the half-time buzzer 🤯 pic.twitter.com/AtVikxfRag — NBA TV (@NBATV) May 11, 2025

V drugem polčasu je Denver sprva pokazal povsem drugačen obraz, v napadu pa se je za nekaj časa ustavilo gostom. Soigralci Vlatka Čančarja na čelu z Nikolo Jokićem so tako kmalu povedli prvič na tekmi (53:52), pozneje pa prednost še povečali. V tretji četrtini so dosegli kar 33 točk, skoraj toliko kot pred tem v celotnem polčasu (36), zadeli pa so tudi sedem trojk.

Gostje v zadnji četrtini vrnili udarec

Vseeno pa to ni zadoščalo za novo zmago nad prvimi nosilci. OKC je v odločilnih trenutkih le dokazala, zakaj je v rednem delu izgubila le 14 dvobojev. Na koncu so gostje zmagali z 92:87 in rezultat v skupnih zmagah izenačili na 2:2. Pri zmagovalcih je bil najboljši strelec Shai Gilgeous-Alexander (25), ki je dodal še šest skokov in šest asistenc.

SGA & THE THUNDER EVEN UP THE SERIES 2-2 ON THE ROAD!



⚡️ 25 PTS (9 in 4Q)

⚡️ 6 REB

⚡️ 6 AST

⚡️ 2 STL



Game 5 in OKC: Tuesday, 9:30pm/et, TNT pic.twitter.com/dHPkLYVzA9 — NBA (@NBA) May 11, 2025

Pri OKC so zadeli deset trojk. Edini član začetne peterke, ki jo je dosegel, je bil Lu Dort (za tri 2/10). Shai je zgrešil vseh pet metov, podobno velja za Jalena Williamsa. Veliko bolj natančni so bili z razdalje rezervisti. Cason Wallace (11 točk) je za tri metal 3/3, Aaron Wiggins 3/6, Alex Caruso pa 2/5.

Jokić znova ni blestel z višjim odstotkom meta iz igre. Od 22 metov jih je pretopil v koš le sedem. Dodal je še 13 skokov, ukradel je tudi štiri žoge. Christian Braun (trojke 2/9) in Jamal Murray (met iz igre 5/15) sta dala 17, Aaron Gordon, junak zadnje zmage nad OKC, pa je prispeval 15 točk (trojke 3/7), kar 16 skokov in 6 asistenc.

Peta tekma četrtfinalne serije bo v noči na sredo v Oklahoma Cityju.

Cleveland v hudih težavah

Košarkarji Indiane so na domačem parketu prišli do prve zaključne žoge, potem ko so s 129:109 nadigrali Cleveland Cavaliers. Pacers so že v prvem polčasu podrli številne rekorde, med drugim so ob polčasu vodili s kar 80:39, z 41 točkami naskoka pa so izenačili najvišjo prednost po koncu prvega polčasa v zgodovini končnice lige NBA. Z 80 doseženimi točkami pa so dosegli tudi najvišje število točk v prvem polčasu v zgodovini franšize. Njihova prednost je sicer znašala največ 44 točk, na drugi strani Cleveland ni vodil niti enkrat na srečanju, izgubil je kar 22 žog, Indiana na drugi strani deset.

Indiana Pacers so prišli do visoke zmage. Foto: Reuters

Kar sedem košarkarjev domače zasedbe je doseglo dvomestno število točk, Pascal Siakam jih je prispeval 21, po točko manj sta dosegla Myles Turner (4/4 za 3) in Obi Toppin. Za Cleveland je Darius Garland dosegel 21 točk.

Cavaliers so se zdaj znašli v hudih škripcih, saj je le 13 ekipam do zdaj uspelo nadoknaditi zaostanek z 1:3 v zaostanku v seriji. Nazadnje je to uspelo ekipi Denverja v koronski sezoni 2020, ko so Nuggets tako v prvem krogu končnice in tudi konferenčnem polfinalu obrnili serijo po zaostanku z 1:3. Najprej jim je to uspelo proti Utah Jazz, nato pa še proti LA Clippers.

Peta tekma konferenčnega polfinala bo v noči na sredo ob 1.00 v Clevelandu.

Liga NBA, 11. maj, konferenčni polfinale: