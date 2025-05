Legenda lige NBA se je osmešila z napovedjo. Sledila je kruta kazen.

Kar je skuhal, je tudi pojedel, s svojim dejanjem pa postal velika atrakcija. Nekdanji košarkar in ljubljenec navijačev Bostona Paul Pierce je uresničil obljubo in se za kazen, ker je tako obljubil pred kamerami, zaradi domačega poraza Bostona proti New Yorku v televizijski studio odpravil peš, oblečen zgolj v domačo haljo. Prehodil je kar 30 km.

Legendarni ameriški košarkar Paul Pierce je svojčas popeljal Boston Celtics do naslova prvaka in bil izbran za MVP igralca finala, zdaj pa že nekaj časa opravlja vlogo strokovnega televizijskega komentatorja. Pred drugo tekmo končnice med Bostonom in New Yorkom je izžareval neverjeten optimizem. Bil je tako prepričan v zmago branilcev naslova, da je pozival gledalce, kako lahko za zmago zastavijo kar svoje hiše in da je večja verjetnost kot zmaga New Yorka. Omenjal je, kako bi lahko na ulicah prej srečali dinozavra kot pa videli poraz Bostona. Prepričanje, kako bo zmaga zagotovo ostala doma, je izrazil celo z zaobljubo, da bo v primeru, če Celticsom ne bo uspelo, prihodnji dan od doma do studia Fox Sports 1 prišel kar peš. In to brez čevljev in zgolj v domači halji. Prehoditi bi moral kar 30 km!

Na koncu se je zgodilo prav to, kar je pred tem oklical za nemogoče. Kratkohlačniki se niso predali. Čeprav so v noči na četrtek zaostajali že za 20 točk, so s preobratom v zaključku srečanja še drugič zapored šokirali TD Garden. Piercu tako ni preostalo nič drugega, kot da se je odpravil na pot. Kot dokaz je ponudil označeno prehojeno pot na zemljevidu, na katerem je razvidno, kako je v osmih urah prehodil 30 km.

Paul Pierce actually walking to work at FS1 after saying he’d do it if Celtics lost Game 2 lmao pic.twitter.com/3I6NxEm9Un — Ryan Glasspiegel (@sportsrapport) May 8, 2025

Ko je prišel na cilj, ni skrival veselja, gledalcem pa dokazal, kako je mož beseda. No, skoraj. Obljubljal je namreč, kako se bo podal na pot bos, a je na cilj, vsaj tako so izdali posnetki, prispel obut v športne copate. V televizijski studio so ga nato, da je bila smeha polna skleda, pripeljali kar v invalidskem vozičku.

Naslednjič bo verjetno dvakrat premislil, preden bo znova podal tako suvereno napoved.

Boston in New York se bosta naslednjič pomerila v soboto zvečer, ko se bo dvoboj v dvorani Madison Square Garden začel ob 21.30 po slovenskem času. Kratkohlačniki imajo tako priložnost, da z dvema domačima zmagama izločijo branilce naslova.