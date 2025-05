Nico Harrison vleče nove kadrovske poteze

V taboru Dallas Mavericks se obetajo nove spremembe. Po poročanju Tima MacMahona iz ESPN, je namreč generalni direktor kluba Nico Harrison po sezoni, ki so jo zaznamovale poškodbe v klubu, med drugim odpustil glavnega trenerja za fizično pripravo Dionna Calhouna in direktorja za fizično pripravo Keitha Beltona.

Za Dallas Mavericks je sezona, v katerem jim je šlo narobe vse, kar je mogoče. Poleg šokantne menjave Luke Dončića so njihovo sezono zaznamovale tudi številne poškodbe. Že pred menjavo je bil na seznamu poškodovanih prvič dlje časa Dončić, zatem pa se je vse skupaj podiralo kot hišica iz kart. V nekem trenutku so bili poškodovani P.J. Washington, Caleb Martin, Jaden Hardy, Dereck Lively, Daniel Gafford in Anthony Davis, na eni izmed tekem je bilo v zraku celo vprašanje, ali bo imel Jason Kidd na voljo dovolj košarkarjev za igro. Za nameček si je nato koleno huje poškodoval še Kyrie Irving, ki je po odhodu Dončića prevzel odgovornost v obliki minutaže in skrbi za žogo.

Mizerna sezona se je za Mavse končala v play-inu, generalni direktor Nico Harrison pa se je že od februarske menjave vse bolj in bolj srečeval z glasnimi kritikami. Kot kaže, se je zdaj Harrison odločil za novo potezo, ki naj bi pred prihodnjo sezono izboljšala stanje v garderobi kluba iz Teksasa, ki sicer že tretjo zaporedno sezono skuša uvajati spremembe med osebjem.

Po poročanju Tima MacMahona iz ESPN naj bi zdaj Harrison pomahal v slovo glavnemu trenerju za fizično pripravo Dionnu Calhounu in direktorju za fizično pripravo Keithu Beltonu. Calhoun je bil v organizaciji kar 21 sezon in je bil leta 2019 postavljen v vlogo glavnega trenerja za telesno pripravo. Belton, nekdanji branilec NFL, je bil prej v podobni vlogi na UCLA.

Pri Dallasu so imeli v letošnji sezoni ogromno težav s poškodbami. Foto: Reuters

Harrison osebje menjal že prej

Ob že tako načetem zaupanju navijačev do početja kluba so sicer že med sezono na površino privrele tudi njihove poteze zadnjih let, ko so že pred tem močno prevetrili in zamenjali zdravniško ekipo. Ob tem naj bi po številnih virih blizu Dallas Mavericks svoje košarkarje pogosto pozivali k čimprejšnji vrnitvi na parket.

Mnogi so s prstom pokazali že na dogajanje že pred sezono 2023/24, ko se je takrat v sumljivih okoliščinah od kluba moral posloviti dolgoletni trener za fizično pripravo Casey Smith. Ta velja za enega najbolj spoštovanih trenerjev na področju fizične priprave, takoj zatem pa je novo okolje našel pri New York Knicks, kjer so ga zaposlili kot podpredsednika ekipe za športno medicino. Smith je vlogo trenerja pri Dallasu opravljal kar 20 let, vse skupaj pa ni bila njegova odločitev. Ob tem je med drugim deloval tudi v reprezentanci ZDA od leta 2005 do 2012.

V zadnjem obdobju sta se od kluba iz Teksasa poslovila tudi trenerja Jeremy Holsopple in Casey Spangler, oba sta imela dober odnos tudi z Dončićem. Že pred tem so nenadno klub zapustili tudi nekateri drugi trenerji za moč in kondicijsko pripravo, med drugim Meg Dodge, Manuel Valdivieso Navarro in Jace Fredenburg. Tudi na tem področju je imel pri menjavah glavno vlogo športni direktor kluba Nico Harrison, ki še naprej na svoj način gradi klub, ki želi začeti novo obdobje.

