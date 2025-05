Košarkarji Golden State Warriors so kljub zmagi na prvi tekmi drugega kroga končnice, v kateri so z 99:88 presenetili Minnesoto Timberwolves , ki so izločili Los Angeles Lakers Luke Dončića, imeli grenak priokus, saj je moral prvi zvezdnik Stephen Curry zaradi poškodbe predčasno zapustiti parket.

Že v drugi četrtini se je zgodil neprijeten trenutek. Po uspešnem prodoru in metu iz polrazdalje se je Steph Curry prijel za zadnjo stegensko mišico in dal klopi vedeti, da nekaj ni vredu.

Odšepal je z igrišča in šel neposredno v garderobo. Nato se ni več vrnil nazaj v dvorano.

"S poškodbami zadnje stegenske mišice je vedno težko. Težko si predstavljam, da bi bil pripravljen že za četrtek," je po tekmi dejal trener Golden State Warriors Steve Kerr.

Vprašaj pri Curryju, zablesteli izkušeni soigralci

Curry bo opravil tudi pregled z magnetno resonanco, da bodo lahko ocenili težo poškodbe. Kaj to pomeni glede njegove pomoči ekipi v nadaljevanju konferenčnega polfinala lige NBA, je za zdaj veliko vprašanje.

Zorgen om blessure Steph Curry bij winnende Warriors 😕 — ESPN In Alle Staten (@ESPNALLESTATEN) May 7, 2025

Kljub šoku in odsotnosti svojega največjega zvezdnika so Warriorsi z ekipno ekipo premagali krvnika Luke Dončića in LA Lakers Minnesoto Timberwolves. Draymond Green je zablestel z 18 točkami, štirimi trojkami, osmimi skoki in šestimi asistencami. Jimmy Butler, ki je med sezono prišel iz vrst Miami Heat, je prispeval 20 točk, 11 skokov in 8 asistenc. Buddy Hield pa je bil znova strelsko navdahnjen in se pohvalil s 24 točkami.

"Seveda si vsi želimo, da se Steph vrne. A dokler ne bo nared, bomo dali vse od sebe," je sporočil Butler.

Naslednja tekma bo že v noči na petek, tudi takrat pa bodo gostitelji košarkarji Minnesote.