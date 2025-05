Pred LA Lakers stresno obdobje, na potezi je Luka Dončić

Medtem ko se boj za naslov v ligi NBA šele dodobra zaostruje, pa se je obdobje po sezoni že začelo za Los Angeles Lakers in slovenskega zvezdnika Luko Dončića, ki je svoje prve pol sezone v dresu Jezernikov končal s porazom proti Minnesoti v prvem krogu končnice. Zgodnji izpad iz končnice pa je še veliko prej kot je bilo med navijači slovenskega zvezdnika načrtovano odprl številna vprašanje in tematike, ki zadevajo prihodnost Slovenca.

Zagotovo eno izmed pomembnejših vprašanj za slovenske navijače ostaja, ali bo Dončić konec poletja na EuroBasketu res znova oblekel dres s slovenskim grbom, navijačem Lakersom pa se misli že usmerjajo proti še poznejši jeseni in začetku nove sezone lige NBA še pred tem pa na začetek avgusta in odločitev Dončića glede njegove pogodbe. Takrat bo namreč žoga še toliko več kot na igrišču v rokah Dončića, da se odloči, kako bo izgledala njegova pogodba v ligi NBA in kakšna bo njegova prihodnost oziroma če bo ta v Los Angelesu dolgoročna.

Dončić je z Lakersi izpadel v prvem krogu končnice potem ko je redni del v zahodni konferenci sklenil na tretje mestu. Foto: Reuters

2. avgust: dan D

Dončić ima namreč več možnosti, kako si od 2. avgusta letos zagotovi naslednjo maksimalno pogodbo. Lahko podpiše štiriletno pogodbeno podaljšanje v vrednosti 229 milijonov dolarjev (213 milijonov evrov), vendar če želi nadomestiti del denarja, ki ga je izgubil z odhodom iz Dallasa (kjer bi bil upravičen do donosnejše supermaksimalne pogodbe), lahko izbere tudi triletno podaljšanje v višini 165 milijonov dolarjev (153,4 milijona evrov) z možnostjo izbire košarkarja za sezono 2028/29. Nato bi leta 2028, po desetih sezonah v ligi, lahko zavrnil zadnje leto pogodbe in podpisal petletno pogodbo v vrednosti 418 milijonov dolarjev (388,7 milijona evrov).

Največ vprašajev za njegovo prihodnost pri Lakersih pa povzroča dejstvo, da bi Dončić teoretično lahko postal prost igralec že naslednje leto. Za sezono 2025/26 ima namreč v pogodbi možnost izbire košarkarja (player option), kar pomeni, da bi lahko takrat ob zdajšnji pogodbi prosto izbiral, kakšna bi bila njegova prihodnost in če bi ta zadevala tudi kakšen drug klub. Če bi ostal pri Lakersih, lahko podpiše petletno pogodbo v vrednosti 296 milijonov dolarjev (275 milijonov evrov), če pa bi se odločil oditi drugam, lahko podpiše štiriletno pogodbo za 219 milijonov dolarjev (204 milijonov evrov).

Kakšno prihodnost si bo skoval Luka Dončić? Foto: Guliverimage

Po poročanju ameriških medijev so pri Lakersih pripravljeni storiti vse in sprejeti pogoje, ki bo zagotovili dolgoročno prihodnost Dončića v mestu angelov. Želji, da bi dolgo časa ostal Jezernik, je na enem izmed intervjujev za ESPN pred kratkim jasno prikimal tudi Slovenec. A pri njegovi odločitvi bo verjetno veliko vlogo igrala tudi sestava ekipe Los Angeles Lakers.

Kakšna bo prihodnost Jamesa?

40-letni LeBron James je v garderobi po porazu namignil, da bo pred 23. sezono premislil o nadaljevanju kariere, medtem ko je generalni direktor kluba Rob Pelinka priznal, da so po Dončićevi februarski menjavi "gradili letalo kar med letom". Rezultat je bila ekipa brez prave zaščite obroča, brez svežih nog v zadnjih četrtinah, ki ima zdaj pred sabo vrsto zahtevnih odločitev.

Ob tem bo veliko odločitev odigrala vloga Jamesa, ki ima to sezono možnost odločitve košarkarja v vrednosti 52,6 milijonov dolarjev in jo bo po pričakovanjih uveljavil. Če ostane, Lakersom zaradi "plačnega limita" (salary capa, op. p.) praktično zapre vsako možnost večje prostotržne akvizicije, če bi se odločil za konec, pa bi se odprla 50 milijonov dolarjev vredna luknja v garderobi in kadru. "Salary cap" namreč pomeni najvišji znesek denarja, ki ga lahko moštvo porabi za plače igralcev v eni sezoni, s tem pa naj bi bile možnosti vseh klubov čim bolj enake. The Athletic ob tem sicer poroča, da če se LeBron odloči za podaljšanje pogodbe, verjetno ne bo sprejel znižanja plače, kateremu je prikimal lani poleti. James se je takrat odpovedal približno 2,7 milijona dolarjev, da bi Lakersom pomagal ostati pod drugo davčno omejitvijo (second apron, op. p.).

Kako se bo odločil LeBron James? Foto: Guliverimage

Če poenostavimo, Lakers trenutno nimajo prostora pod svojo omejitvijo skupnega zneska denarja, ki ga smejo ekipe nacionalne košarkarske zveze plačati svojim igralcem, zato bo krepitev ekipe pred novo sezono za Pelinko in sodelavce še toliko zahtevnejša. Kakršnekoli pomembne izboljšave letos poleti bodo tako verjetno morale priti prek menjav. Glavne možnosti, ki jih imajo Lakersi, so iztekajoče se pogodbe, med glavnimi možnimi odhodi pa se pojavlja ime Daltona Knechta, ki je bil že korak dlje od izstopnih vrat že med sezono, a se je v neposrečenem poslu Lakersov s Charlottovim Markom Williamsom nato vrnil v mesto angelov.

Center, center, center ...

Jasno je, da Lakers, če le želijo računati na najvišja mesta, v prvi vrsti potrebujejo okrepitev pod obročema. Pelinka je ob tem že javno obljubil, da bo "obrnil prav vsak kamen" za zaščito rakete. Prava misija (ne)mogoče pa boo ujeti cenovno dostopnega in napadalno naravnanega centra. Glede na finančne omejitve v primeru, da Lakers na tržnici ne bodo pretirano uspešni, se izbor primernih centrov pošteno zmanjša.

Imen, ki jih že v teh dneh povezujejo z morebitnim odhodom v Los Angeles ne manjka, med ameriškimi mediji pa je nekaj imen, ki se pojavljajo najpogosteje. Med tistimi, ki bi poleti tako lahko zapolnili vrzel na položaju centra, je tako trenutno član Houston Rockets Steven Adams. Kot poročajo nekateri ameriški mediji, naj bi bil Adams med kandidati za prihod k Lakersom že pozimi, zdaj pa velja za enega tistih, ki bi lahko prispevali največ ob sklenitvi finančno sprejemljive pogodbe, a nekateri dvomijo, da je zmožen prispevati tako velik delež kot ga Lakers potrebujejo, sploh v povezavi s slovenskim košarkarjem in njegovim slogom igre. V tej sezoni je Adams v povprečju dosegal 3,6 točke in 5,2 skoka, del lige NBA pa je že enajst let.

Med morebitnimi tarčami Lakersov naj bi bil Steven Adams. Foto: Reuters

Nekoliko manj realna možnost naj bi bil član Atlante, Clint Capela, ki bo postal prost košarkar. Ameriški mediji so si enotni, da bi Capela lahko odlično sodeloval v navezi z asistencami Dončića, v tej sezoni je v povprečju dosegal 9,2 točke in 8,8 skoka na tekmo, a bo po mnenju mnogih morebitno finančno prevelik zalogaj za Lakerse.

Na dolgem seznamu potencialnih menjav je tudi Nic Claxton, ki je bil nazadnje član Brooklyn Nets. "Claxton je trenutno najboljši center in najboljša opcija, ki bi lahko bila na voljo Lakersom. V morebitno menjavo bi lahko bil vpleten tudi Dalton Knecht. V tej sezoni je Claxton dosegal 10,1 točke in 7,5 skoka na srečanje. Med morebitni možnosti se omenja še Mylesa Turnerja, Jalena Durena, Daniela Gafforda, Brooka Lopeza, Moritza Wagnerja, Kevona Looneyja in Naza Reida, pri čemer je prihod zadnjega zelo zelo malo verjeten. Vodstvo Lakersov tako čaka izjemno naporno in dolgo poletje ter iskanje številnih odgovorov, ki bodo ob zahtevnih vprašanjih vse prej kot enostavni.

Koledar ključnih datumov za Lakerse in Dončića: 26. junij: NBA nabor (LAL #55). 1.– 6. julij: odprtje NBA tržnice in začetek obdobja pogajanj 10. julij: Podpisi pogodb postanejo uradni 2. avgust: Dončić dobi pravico do podaljšanja/nove pogodbe 29. junij: zadnji dan za odločitev LeBrona Jamesa o nadaljevanju kariere in izbiro košarkarja (player option, op. p.) 27. september: začetek trening kampa

Preberite še: