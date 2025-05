Poslovni sestanek? Luko Dončića ujeli v družbi ... #video

Potem ko je LeBron James v intervjuju za ameriško televizijsko mrežo ESPN nedavno dejal, da prepričevanje Luke Dončića, naj ostane v Los Angelesu, ni njegova služba, so slovenskega košarkarja ujeli v družbi vodje košarkarskih operacij pri Lakers Roba Palinke in glavnega trenerja Jezernikov JJ Redicka. Njuna služba pa je tudi kadrovanje, zato so se hitro pojavila vprašanja, ali je šlo morda že za poslovni sestanek.

Luka Dončić bo 2. avgusta upravičen do podaljšanja pogodbe pri Los Angeles Lakers in čeprav je sam že nekajkrat poudaril, da želi ostati v mestu angelov, se navijači, ki so ga po šokantni februarski menjavi z Dallasom vzeli za svojega, ne morejo sprostiti, vse dokler Ljubljančan tudi resnično ne podpiše pogodbe.

Luka Doncic - JJ Redick - Rob Pelinka were seen leaving dinner last night.



(h/t @LADEig)



pic.twitter.com/EVA53WbpCr — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 3, 2025

Kapetan slavnega moštva LeBron James je dejal, da prepričevanje Slovenca ni njegova služba, si pa seveda želi, da bi Dončić ostal v Los Angelesu in postal obraz franšize. Videti je, da so v akcijo že stopili vodilni možje kluba, ki je pred dnevi končal sezono, ko je v prvem krogu končnice z 1:4 v zmagah izgubilo proti Minnesota Timberwolves.

Očividci so namreč ujeli Dončića, ko je zapuščal znano losangeleško restavracijo v družbi glavnega trenerja JJ Redicka in generalnega direktorja ter vodjo košarkarskih operacij v klubu Roba Pelinke. Prav zadnji je najzaslužnejši, da je Dončić februarja sploh prišel v legendaren kalifornijski klub. Tudi posel, ki je privedel do šokantne menjave, v kateri je Dallas Dončića zamenjal za Anthonyja Davisa, se je začel s pogovorom športnih direktorjev Pelinke in Nica Harrisona v lokalu.

