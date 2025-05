Luka Dončić in Los Angeles Lakers so v noči na četrtek še četrtič izgubili proti Minnesoti Timberwolvesom in predčasno končali sezono. Zdaj prihaja iz Kalifornije še ena slaba novica, ki bi Lakersom, če bi izsilili šesto tekmo, nalogo še otežila. Slikanje z magnetno resonanco (MR) je pokazalo, da se je LeBron James v zadnji četrtini (ko je vanj priletel Donte DiVincenzo) poškodoval precej resneje, kot se je sprva zdelo. Ima delno natrgano notranjo stransko vez v levem kolenu, poroča ESPN. Štiridesetletni veteran je v bolečinah obležal na parketu, a se, potem ko ga je pregledal njegov dolgoletni trener za fizično pripravo Mike Mancias, vrnil v igro.

James je v svoji bogati karieri odigral kar 292 tekem končnice in zaradi poškodbe ni izpustil niti ene. Če bi Lakers torej izsilili petkovo šesto tekmo, bi bil ta neverjeten niz končan. Manjkal pa bi še precej dlje. Takšna poškodba namreč običajno pomeni od tri do pet tednov počitka. Veteran še ne ve, ali bo nadaljeval kariero. Pravi, da se mora pogovoriti z družino in sam s sabo, a večina pričakuje, da bo vztrajal vsaj še eno sezono.