Stephen Curry in soigralci doma na popravnem izpitu

V vzhodni konferenci lige NBA sta znana oba polfinalna para, v zahodni še ne, saj dva dvoboja prvega kroga še nista odločena. V noči na soboto bodo Golden State Warriors poskušali četrtič premagati Houston Rockets in napredovati s 4:2. Na prejšnji tekmi so Stephen Curry in soigralci prvo priložnost za napredovanje zapravili, saj so bili košarkarji iz Teksasa boljši s kar 131:116. Na dvoboju Denver Nuggets – Los Angeles Clippers bo odločala sedma tekma, ki jo bodo odigrali v nedeljo zjutraj.