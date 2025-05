Potem ko so košarkarji Los Angeles Lakers nepričakovano izpadli že v prvem krogu končnice v ligi NBA, se v moštvu Luke Dončića in LeBrona Jamesa obetajo spremembe. Rob Pelinka, generalni direktor in vodja košarkarskih operacij v klubu, napoveduje okrepitev na položaju centra.

"Pomembno je poudariti, da smo v zelo močni zahodni konferenci končali na tretjem mestu, kar je velik uspeh. Ob tem smo ob koncu prestopnega roka izvedli pomembno menjavo, kar je nekako tako, kot bi med poletom sestavljali letalo. Zdaj imamo priložnost, da to letalo postavimo na tla, ga pripeljemo v hangar in se resno vprašamo, katere dele je treba zamenjati ali izboljšati. In to bomo tudi naredili," je s pomočjo slikovite primerjave dogajanje v klubu na novinarski konferenci opisal Rob Pelinka, generalni direktor in vodja košarkarskih operacij v moštvu Los Angeles Lakers.

Spomladi je njihove vrste nepričakovano zapustil njihov začetni center Anthony Davis, v zameno zanj pa so pripeljali organizatorja igre (Luko Dončića), kar je pustilo velik taktični in fizični primanjkljaj, poroča spletna stran lakersnation.com. Trener JJ Redick je bil prisiljen v igro z nižjo postavo, kar se je proti fizično dominantni Minnesoti, ki je v prvem krogu končnice izločila Lakers, izkazalo za neizvedljivo.

"Ko zamenjaš enega najboljših centrov v ligi za organizatorja igre, se moraš zavedati, da boš ustvaril določeno praznino v ekipi. In mi smo jo čutili," je priznal Pelinka. "Vemo, da moramo to poletje pripeljati več višine v našo raketo, in to bo ena glavnih prioritet. Imamo tudi več prostih igralcev, zato bo kadrovsko poletje zelo pestro in gotovo bo ekipa jeseni videti precej drugače."

"Imamo čas, znanje in povezave"

Pelinka je potrdil, da so se že ob menjavi igralcev zavedali potrebe po novem centru, a jim je zmanjkalo časa za kakovostno rešitev. Zdaj bodo imeli več prostora za premišljen pristop, tudi z udeležbo na uradnem testno-predstavitvenem dogodku NBA Combine v Chicagu, kjer se bodo začeli pripravljati načrti za prihodnjo sezono in prva resna pogajanja.

"To je dobra novica. Zdaj imamo čas, znanje in povezave, da se tega lotimo podrobno in premišljeno. NBA vedno ponuja nepričakovane priložnosti, zato bomo pripravljeni," je zatrdil in razkril, kakšen tip centra iščejo.

"Idealno bi bilo, da center predstavlja vertikalno nevarnost, da je igralec dober v igri na 'lob', hkrati pa učinkovit v obrambi in zaščiti obroča. Seveda obstajajo različni tipi centrov, tudi tisti, ki se raztegnejo na trojko in vseeno ščitijo raketo. Nočemo se omejiti na en sam profil, a dejstvo je, da potrebujemo visokega igralca pod košem," se zaveda Pelinka.

