Če ste mislili, da so bili po bolečem izpadu Los Angeles Lakersov v prvem krogu končnice kritični Charles Barkley, Magic Johnson in Shaquille O'Neal , kaj potem reči o besedah analitika mreže ESPN Kendricka Perkinsa, ki je raztrgal trenerja JJ Redicka. In tudi Luko Dončića: "Luka je najslabši zvezdnik v obrambi v moderni dobi košarke. Pika."

"Lakerse zanima samo napad"

Kendrick Perkins Foto: Reuters Že pred usodno peto tekmo prvega kroga končnice lige NBA, ko so Minnesota Timberwolves zmagali s 103:96, je bil nekdanji prvak z Boston Celtics Kendrick Perkins, ki zdaj dela kot analitik za televizijsko mrežo ESPN, zelo oster: "Lakerse zanima samo napad. To je to! A košarka se igra na obeh straneh parketa." Takrat je sporočil trenerju JJ Redicku: "Uporabi klop! Uporabi Gaba Vincenta! Erik Spoelstra ga je znal uporabiti, ko so šli z Miamijem do finala."

Zasmehoval Redicka: Jaz sem JJ Redick, o košarki vem več kot kdorkoli drug na svetu

LeBrona Jamesa pošilja v pokoj. Foto: Reuters Po peti tekmi, ko so Los Angeles Lakers izpadli z 1:4 v zmagah, se je Perkings, ki je bil sam zelo robusten center, z Redickom že delal norca: "Jaz sem JJ Redick, o košarki vem več kot kdorkoli drug na svetu. Vztrajal bom pri nizki postavi, naj bo Minnesota še tako visoka. Igral bom po svoje, ker mene zanima samo napad. Pa čeprav imajo Rudyja in Randla, ki nas kaznujeta v raketi. Vztrajal bom, da 40-letni James igra centra. In če Finney-Smith dobi šest osebnih, bom igral s Kleberjem." Jasno je torej novinca med glavnimi trenerji izpostavil kot krivca za neuspeh ekipe, ki ima v svojih vrstah dva superzvezdnika, Luko Dončića in LeBrona Jamesa. "To je bilo smešno! Nikoli ne iščem samo enega krivca, a tokrat je krivda na Redicku." Pravi, da bi se on na LeBronovem mestu upokojil. Dončiću pa je očital slabo fizično pripravljenost in slabo igranje v brambi.

Luki Dončiću so znova očitali slabo igro v obrambi in slabo kondicijsko pripravljenost. Foto: Reuters

Perkins je pred začetkom te serije sicer verjel, da bodo Lakers napredovali, napovedal je razplet s 4:3 v zmagah. "Vedel sem, da je Minnesota fizična, atletska ekipa, z veliko volje. In to so pokazali. Igrali so s srcem. In vse se začne z njihovima centroma."

"Luka je najslabši zvezdnik v obrambi v moderni dobi košarke"

Jutro po tekmi je bil Perkins še bolj oster v oddaji First Take: "Luka je najslabši zvezdnik v obrambi v moderni dobi košarke. Pika." Voditelj Stephen A. Smith je te besede označil za zelo krute. Poglejte v spodnjem videoposnetku.