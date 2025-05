Košarkarji New York Knicks so v šesti tekmi prvega kroga končnice na vzhodu s 116:113 premagali Detroit Pistons in se z izidom 4:2 v zmagah uvrstili v konferenčni polfinale. Na zahodu so Los Angeles Clippers doma s 111:105 premagali Denver Nuggets Vlatka Čančarja, izidi v seriji poravnali na 3:3 v zmagah in izsilili odločilno sedmo tekmo.

Kratkohlačniki so po vodstvu s 3:1 v zmagah v uvodnem krogu končnice tesno izgubili domačo peto tekmo (103:106), danes pa v Detroitu le potrdili napredovanje. V konferenčnem polfinalu se bodo tretjepostavljeni Knicks merili z drugimi Boston Celtics, ki so v prvem krogu s 4:1 izločili Orlando Magic.

Tudi v Detroitu je bilo napeto vse do konca, dvoboj je odločil Jalen Brunson, ki si je po preigravanju pripravil dovolj prostora in zadel odločilno trojko 4,3 sekunde pred zadnjim zvokom sirene.

JALEN BRUNSON FROM 3 TO WIN IT FOR THE KNICKS 🔥🔥🔥



KNICKS ARE ADVANCING TO EASTERN CONFERENCE SEMIS!!!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/sGmjcWhNdj — NBA (@NBA) May 2, 2025

Brunson, ki je prejšnji teden prejel nagrado za najboljšega košarkarja v ključnih trenutkih tekem, je tekmo končal s 40 točkami in sedmimi podajami, čeprav je tudi sinoči, tako kot na prejšnjih tekmah v Detroitu, ob vsakem dotiku z žogo prejemal žvižge s tribun.

S 25 točkami mu je pomagal Mikal Bridges, še 22 jih je pristavil OG Anunoby. Pri Pistons je 23 točk ob osmih podajah in sedmih skokih vpisal Cade Cunningham, 21 točk je dodal Jalen Duren, 20 pa Malik Beasley.

Knicks bodo proti Bostonu lovili prvi konferenčni finale po letu 2000. Prva tekma bo v Bostonu v ponedeljek.

Izenačene moči med Nuggets in Clippers

Izenačena serija preobratov na zahodni strani končnice med Nuggets in Clippers se nadaljuje. Denver je po zmagi na domačem parketu s 131:115 v mesto angelov prišel z odločilno set žogo, a je ni izkoristil. LA je serijo popeljal v odločilno sedmo tekmo.

Pri Denverju, kjer slovenski košarkar Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro, je Nikola Jokić dosegel 25 točk, osem podaj in sedem skokov. Jamal Murray je zabeležil 21 točk ter po osem podaj in skokov, 19 točk je dodal Aaron Gordon.

Igro Clippers, ki so vodstvo na dvoboju vnovič prevzeli v uvodu druge četrtine in ga do konca niso več izpustili iz rok, so vodili James Harden, Kawhi Leonard in Norman Powell. Harden je tekmo končal z 28 točkami in osmimi asistencami, Leonard je vpisal dvojni dvojček s 27 točkami in desetimi skoki, Powell pa je pristavil 24 točk.

Zmagovalec odločilne sedme tekme, ki bo iz sobote na nedeljo po slovenskem času, se bo v konferenčnem polfinalu meril s prvo postavljeno ekipo Oklahomo City Thunder, ki v uvodnem krogu ni imela težav z Memphis Grizzlies in slavila brez poraza s 4:0.

Liga NBA, 1. maj, prvi krog končnice: