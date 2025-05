"Luka Dončić se pripravlja na pomembno poletje s Slovenijo in je potrdil, da bo sodeloval na Eurobasketu 2025," danes poroča Dave McMenamin z ESPN.

Luka Doncic is expected to play in EuroBasket 2025, per @mcten.



👀🍿 pic.twitter.com/OivOYluw3t — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 4, 2025

"Šestindvajsetletni Dončić, ki je z Lakersi v prvem krogu izpadel iz končnice lige NBA, se naj bi zdaj osredotočil na igranje za Slovenijo. Pričakuje se, da se bo reprezentanci pridružil s svojo osebno podporno ekipo, vključno z dolgoletnim kondicijskim trenerjem Anžetom Macekom in fizioterapevtom Javierjem Barriom Calvom, kar bo zagotovilo, da bo do začetka turnirja v vrhunski formi," poroča ESPN.

Poleg lovljenja visoke uvrstitve bi lahko morebitna reprezentančna akcija Dončiću po eni strani pomagala tudi pri izboljšanju telesne pripravljenosti pred prvo polno sezono z novim trenerjem Lakersov JJ Redickom, ki je poudaril pomen poletnih priprav. "Vsi se morajo vrniti v šampionski formi," je Redick dejal na nedavni tiskovni konferenci.

LD77 je lani poletel oblekel dres izbrane vrste na kvalifikacijah za olimpijske igre, na katerih pa je bila Slovenija neuspešna. Foto: FIBA

Dončić je sicer že neštetokrat v svoji karieri poudaril, da bo vselej oblekel dres slovenske izbrane vrste, če bo le nared in zdrav. Nekaj dvoma pa je letos med ljubitelje reprezentančne košarke vnesla njegova menjava iz Dallasa k Los Angeles Lakers, kjer je moral ekspresno začeti znova, zato so mnogi pričakovali, da si bo vzel prosto poletje za počitek pa tudi zelo pomembno pripravo in planiranje prihodnosti. "Bomo videli," je marca na vprašanje, ali bo poleti član reprezentance še nekaj dodatnega olja na ogenj prilil Dončić. A kot kaže, bomo slovenskega kapetana lahko vnovič spremljali v dresu slovenske izbrane vrste, bo pa seveda na uradno potrditev še potrebno počakati.

42. izvedba EP bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva. Slovenska košarkarska reprezentanca bo pod vodstvom Aleksandra Sekulića prvo tekmo letošnjega evropskega prvenstva odigrala 28. avgusta (20.30) v Katovicah proti gostiteljici Poljski. Slovenija bo igrala v predtekmovalni skupni D še s Francijo, Izraelom, Belgijo in Islandijo. Svojo zadnjo reprezentančno akcijo v karieri sta za letošnje poletje sicer med drugim že napovedala v zadnjih letih stalna člana Edo Murić in Zoran Dragić.

